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В Ужгороді знайшли таємниче підземелля посеред міста: з'явилися фото

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В історичному центрі Ужгорода знайшли невідомі підземні ходи під час будівництва.

За даними спільноти Save Uzhgorod на своїй сторінці в Facebook, підземні роботи проводилися без дозволів і попередньої археологічної експертизи.

"В ході несанкціонованих будівельних робіт в історичному ареалі Ужгорода виявлено досі невідомі підземні ходи. Земляні роботи на об'єкті культурної спадщини проводяться без належних дозволів та попередньої археологічної експертизи", – сказано в повідомленні.

Будівельні роботи

Будівельні роботи

Facebook / saveuzhhorod

У відомстві зажадали від чиновників вжити відповідних заходів для збереження культурної спадщини.

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"Підвальне приміщення в формі зводу. Десь 60 квадратів. Кам'яний, але частина подмурована цеглою. Чекаю археолога", – заявив провідний інспектор відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Закарпатської ОДА Костянтин Куцов.

підземний хід

підземний хід

Facebook / saveuzhhorod

Уточнюється, що неподалік від цього місця як мінімум з початку XVIII століття була броварня під назвою "Пивний дім" (нім. Herrschaftliches Brauhaus). В інвентарних записах за 1728 і 1763 роки є докладні описи цього об'єкта.

"Броварнею володіла казенна домінія, яка здавала її в оренду поміщикам. В документах латиною вона фігурувала як Braxatorium, себто броварня. Назва цього будинку визначила і назву вулиці на століття вперед. Протягом XIX століття теперішня вулиця Довженка, на якій розміщувалась будівля, також носила назву Пивний дім", – додали в співтоваристві.

підземний хід

підземний хід

Facebook / saveuzhhorod

Крім того, станом на 1763 рік у описах майна домінії містилася інформація про те, що стара броварня згоріла дотла під час великої пожежі, а поміщикові довелося відбудувати заново заклад. Об'єкт втратив своє значення з побудовою в 1781 році великого винного льоху, нині відомого як Совине гніздо.

В Ужгороді знайшли таємниче підземелля посеред міста: з'явилися фото
В Ужгороді знайшли таємниче підземелля посеред міста: з'явилися фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в центрі Києва знайшли раніше невідому вулицю XVII-XVIII століть.

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Місце
УкраїнаУжгород
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"«Ужгород — или Унгоград, иначе Унгвар (чешско-словенско-русское U ž horod, Uhv à r, мадьярск. Unghv á r) — главный город Ужского (или Унгварского) комитата в Венгрии, на берегу реки Уж (или Уг). Около 12000 жит., преимущественно мадьярского племени (1965 словаков, 1651 немцев, 450 угрорусов); 3939 человек римско-католического, 3111 униатского, 999 евангелического и 3738 иудейского исповедания. Минеральные источники; гончарное производство; виноградники.»[7]." КУГУТЫ - ВОН ИЗ ВЕНГЕРСКОГО ГОРОДА! НЕ ВЫ СТРОИЛИ, НЕ ВАМ ТАМ ЖИТЬ!
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