В Одессу на машине: как доехать к морю из Днепра

Многие днепряне этим летом планируют ехать на море. Чаще всего выбор падает на Одессу и часть желающих отдохнуть поедут на автомобилях.

Vgorode узнал состояние дорог и составил самые удобные маршруты.

Добраться из Днепра до Одессы можно через Кривой Рог, Никополь, Кропивницкий и Первомайск или через Умань.

Через Кривой Рог

На трассе Днепр-Николаев ведут ремонтные работы, и движение немного затруднено. В местах, которых еще не коснулся ремонт, ситуация плохая, но доехать можно. От Днепра до Кривого Рога дорога на “троечку”. До Николаева дорога нормальная, если нет дождей там возможно проехать “без приключений”.

На дороге до Коблево ямы попадаются лишь изредка, поэтому можно смело ехать. Коблево-Одесса - двухполосная дорога в прекрасном состоянии.

Через Кропивницкий и Первомайск

На дороге до Александрии дорога хорошая. Ближе к Пятихаткам скорость придется сбросить до 10-20 км/час, так как там большое количество ям.

Самый страшный участок дороги возле Первомайска.

Через Умань

Ехать через Умань дольше, но значительно удобней, так как ям там немного и трафик меньше. Из Умани до Одессы дорога хорошая. Единственное предупреждение - не ехать в правом ряду, там есть ямы. Перед Краснознаменкой вместо асфальта – шифер. Уже ближе к Одессе новая дорога, поэтому ехать удобно.

Через Никополь

Это дорога для самых смелых, так как ямы тут иногда попадаются глубиной до 40 см. До Херсона дорога лучше, но ненамного. Тут не рекомендуется ездить ночью.

Из Херсона можно доехать нормально, но медленно. Из Николаева до Одессы дорога хорошая.

Как сообщал CityOboz, известный ведущий сравнил ремонт дорог в Токио и в Киеве.