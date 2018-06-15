В Одесу на машині: як доїхати до моря з Дніпра

Багато дніпрян цього літа планують їхати на море. Найчастіше вибір падає на Одесу і частина бажаючих відпочити поїдуть на автомобілях.

Vgorode дізнався стан доріг і склав найзручніші маршрути.

Дістатися з Дніпра до Одеси можна через Кривий Ріг, Нікополь, Кропивницький і Первомайськ або через Умань.

Через Кривий Ріг

На трасі Дніпро-Миколаїв ведуть ремонтні роботи, і рух трохи повільний. У місцях, яких ще не торкнувся ремонт ситуація погана, але доїхати можна. Від Дніпра до Кривого Рогу дорога на "трієчку". До Миколаєва дорога нормальна, якщо немає дощів там можливо проїхати "без пригод".

На дорозі до Коблево ями трапляються лише зрідка, тому можна сміливо їхати. Коблево-Одеса - двосмугова дорога в прекрасному стані.

Через Кропивницький і Первомайськ

На дорозі до Олександрії дорога хороша. Ближче до П'ятихатки швидкість доведеться скинути до 10-20 км / год, так як там велика кількість ям.

Найстрашніша ділянка дороги біля Первомайська.

Через Умань

Їхати через Умань довше, але значно зручніше, так як ям там трохи і трафік менше. З Умані до Одеси дорога хороша. Єдине попередження - не їхати в правому ряду, там є ями. Перед містом Краснознам'янка замість асфальту - шифер. Вже ближче до Одеси нова дорога, тому їхати зручно.

Через Нікополь

Це дорога для найсміливіших, так як ями тут іноді трапляються глибиною до 40 см. До Херсона дорога краща, але не набагато. Тут не рекомендується їздити вночі.

З Херсона можна доїхати нормально, але повільно. З Миколаєва до Одеси дорога хороша.

Як повідомляв CityOboz, відомий ведучий порівняв ремонт доріг в Токіо і в Києві .