Секс-отель и БДСМ-бары: 5 пикантных заведений Киева

Устали от обычных баров и ресторанов? Хотите разнообразия и экстрима? Не знаете, где расслабиться после тяжелого дня?

CityOboz предлагает подборку пикантных заведений Киева, где можно интересно и необычно отдохнуть с друзами и подругами, пробудить в себе чувственность, а также узнать больше о своем теле и о культуре секса в целом.

Бар "The Cage"

Это кальян – бар в пикантном стиле БДСМ. На стенах – эротические картины и фото, в зале приглушен свет, а на танцполе есть специальные клетки. Главное правило заведения – конфиденциальность и комфорт. Бар рассчитан на 50 мест и разделен на три зоны: зона клетки (The Cage), зона порки (спанкинга) и зона bondage. Посетителей обслуживают официантки в портупеях, а в меню кроме кальянов и стандартных напитков есть авторские коктейли со специальным наказанием, например, поркой.

Персонал The Cage также может научить клиентов правильно пользоваться БДСМ-атрибутикой: стеками, кнутами для порки, флогерами, наручниками. Бояться не стоить, ведь официанты и бармены проходили специальное обучение. В заведении также проводят мастер-классы по эротической техники шибари (связыванию). Кроме того, в баре есть тайная красная комната.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов 37-41

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БДСМ-бар "BarBOSS"

Это первый БДСМ-бар в Киеве. Стены заведения украшены специальными распорками, плетками, шлепалками, а на потолке прикреплены крюки для подвешивания связанного человека.

Здесь посетителю предлагают авторские и классические коктейли (Pleasure, Crazy dog, Uncle John), а также легкие закуски и обычные напитки – пиво, сидр, ликеры, ром, текила, виски.

Главные принципы бара, как и БДСМ в целом – безопасность, добровольность, разумность. Здесь проводят выставки фотографов и мастер-классы по шибари.

Вход в заведение – со внутреннего двора. Вывески здесь нет специально – подразумевается, что это место секретное (secret place) и узнать о нем можно только от знакомых или друзей.

Адрес: улица Малая Житомирская, 15

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Арт-кафе SexEdCoffee

Кафе "Sex.Ed.Coffee" находится на Подоле. В соседнем помещении в конце мая также планируют открыть Музей секса. Его создали для просвещения посетителей в вопросах сексуальной культуры и физиологии человека.

Стены кафе украшены пикантными картинами – здесь на постоянной основе находится галереей эротической живописи. Заведение предлагает гостям вкусное меню с тематическими названиями, например, "Наглые яблоки с орехами", "Эротическая рикотта с вишней", "Оральные насолодощи"(Оральні насолодощі), "Пироговые страсти" и др. Также здесь можно приобрести эротические раскраски для взрослых.

Владельцы кафе планируют проводить здесь лекции о секс-образовании.

Адрес: ул. Хорива, 25

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Эротическое пространство S39

Совсем недавно в Киеве открылось свободное эротическое пространство S39, в котором объединены арт-галерея и шоурум с фетиш-атрибутикой. Бренд создал киевский фотограф Константин Саввопуло, который работает в жанре ню.

В магазине представлены более 100 различных видов бандажа, ударных инструментов и кожаного белья от украинских производителей.

В S39 также выставлены картины украинских художников, пишущих в эротическом стиле.

Пространство работает в формате анонимных посещений. Здесь можно примерить и приобрести любой аксессуар.

Адрес: ул. Александра Довженко, 3

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Секс-отель Cherry Twins

Для реализации самых смелых фантазий в Киеве открылся отель Cherry Twins. Здесь можно заняться сексом и ролевыми играми в необычном интерьере.

Номера пространства для любви декорированы и оснащены специальной тематической мебелью, сексуальными игрушками и другой атрибутикой для любовных утех. Создатели утверждают, что "лавспейс" призван помочь раскрепоститься, разнообразить сексуальную жизнь и даже сохранить отношения. Здесь также можно купить персональные гаджеты и игрушки.

При этом постояльцами лавспейса могут быть только лица от 21 года. Получение и оказание платных сексуальных услуг в отеле запрещено.

Адрес: ул. Салютная, 32

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