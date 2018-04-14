Продавала автограф и учила петь Камалию: как Монсеррат Кабалье отметила юбилей в Киеве

12 апреля легендарной испанской оперной диве Монсеррат Кабалье исполнилось 85 лет. Юбилей певица отпраздновала в одной из фешенебельных гостиниц Киева на берегу Днепра.

Вместе с Примадонной в столицу Украины прибыли самые родные и близкие люди – 45-летняя дочь Монсеррат и внучка Даниэла. 6-летняя девочка впервые в жизни полетела с бабушкой на гастроли. По словам Кабалье, малышка мечтает стать балериной и станцевать на ее концерте.

Монсеррат Кабалье и ее внучка Даниэла YULA / Facebook

Для выхода в свет певица выбрала элегантное черное платье и черные туфли. Наряд Кабалье дополнила ярким красным шарфиком, который подчеркнул ее темные, как перо ворона, волосы. В гостинице певицу встретили с традиционным караваем и цветами.

YULA / Facebook

"Я помню свой концерт в 2007-м в Киеве: я была после болезни, после операций... А публика так поддерживала и аплодировала, будто я в лучшей форме, как в начале 60-х. Я очень благодарна киевлянам за это", - со слезами вспоминала Монсеррат.

В день рожденья Кабалье вместе с семьей пригласили на ужин и подарили ей концерт с участием украинских артистов. Для дивы пели Злата Огневич, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Камалия, Наталья Валевская и Александр Кривошапко, играл струнный квартет "Астурия".

YULA / Facebook

Не обошлось мероприятие и без грустных воспоминаний о прошлом. Примадонна рассказала о своем детстве и о том, как начала петь.

"Мое детство – это 30-е годы, охваченная войной Испания. Было страшно и голодно, и мечты у детей были очень простые: где бы раздобыть поесть. И чтобы все были живы. А заняться пением мне предложила мама. Она сказала: "У тебя неплохой голос. Может, ты будешь петь?". Мне было тогда 12. В 16 состоялось первое мое выступление перед публикой, а в 21 год я поняла: у меня есть призвание. До этого пела, потому что другим нравилось меня слушать..." – рассказала Кабалье.

Монсеррат Кабалье и ее внучка Даниэла YULA / Facebook

Во время торжества состоялся импровизированный аукцион для помощи детским медицинским учреждениям Киева. Единственным лотом стал автограф и вокальный мастер-класс от Монсеррат Кабкалье. Яростнее всего за приз сражались Слава из "НеАнгелов" и Камалия. Победила ставка Камалии – 46 тысяч гривен.

Учить украинскую артистку Кабалье начала тут же, во время застолья. "Выше пой!" - командовала по-англиийски. "Эти советы стоят дорого!" - констатировала ведущая вечера, звезда "Танцев со звездами" Наталья Холоденко. "Скажи это мужу Камалии", - шутил в ответ ведущий Анатолий Анатолич.

YULA / Facebook

Одним из самых трогательных моментов и окончанием вечера было поздравление бабушке от внучки Даниэлы. Девочка вместе с матерью спела "Happy Birthday" и разрезала праздничный торт.

YULA / Facebook

YULA / Facebook

Как сообщал CityOboz, 14 апреля у примадонны и сеньоры сопрано, как называют Монсеррат Кабалье критики, состоится большой праздничный концерт в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве.

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