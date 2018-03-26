Монсеррат Кабалье: 7 интересных фактов о великой певице

14 апреля у абсолютной Примадонны и Сеньоры Сопрано, как называют Монсеррат критики, состоится большой праздничный концерт в Киеве – в Национальном дворце искусств "Украина".

Праздничный – потому что накануне, 12 марта, звезда отметит свой 85-й день рождения, и, представьте себе, тоже в Киеве, в одной из фешенебельных гостиниц, где остановится с дочерью, известной оперной певицей Монсеррат Марти. Монсита, то есть Монсеррат-младшая, прославилась на весь мир благодаря "Вестсайдской истории" Бернстайна, поставленной в театре "Ла Скала", и активно гастролирует как с легендарной мамой, так и самостоятельно.

Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти

Компанию голосистым барселонкам на главной украинской сцене составят тенор Джорди Галан, дирижер Рикардо Эстрада, разумеется, симфонический оркестр и даже приглашенные украинские звезды – Злата Огневич и Александр Пономарев. По словам Пономарева (кстати, окончившего Киевскую консерваторию как оперный певец), он 30 лет мечтал о дуэте с Монсеррат, и вот наконец эта мечта осуществится – они вместе споют "Ніч яка місячна". аира

В ожидании главного музыкального события весны мы нашли интересные факты из жизни всемирно известной гостьи. Итак, знаете вы или нет, но она…

…обладает непревзойденной техникой бельканто и считается эталонной Нормой, Лукрецией Борджиа, Чио-Чио-сан, Тоской, Аидой, Елизаветой Тюдор... Список оперных партий, в которых Кабалье блистала на подмостках лучших театров мира, можно продолжать и продолжать, ведь в личной и творческой истории Сеньоры Сопрано их аж 88. И около тысячи камерных произведений. "Правда, в нынешнем моем репертуаре их гораздо меньше, – где-то 130", – скромничает Примадонна.

…каждое утро начинает со специальной дыхательной гимнастики, а затем распевается. Этой полезной привычке уже более 70 лет, потому что к постоянной работе над собой Монсеррат приучила преподавательница, занимавшаяся с ней вокалом в барселонском лицее. "Мне еще в детстве очень правильно внушили, что, выбирая эту профессию, ты выбираешь адский труд, – говорит сеньора Кабалье, – пускай любимый, но адский. Это сродни спорту: перестаешь тренироваться – перестаешь побеждать. Я безумно люблю свою работу, она является той мифической черепахой, на которой стоят слоны, а на их спинах уже лежит моя Земля. И моя работа любит меня, мне не на что жаловаться. Однако я понимаю: сбавлю обороты, начну делать себе поблажки, оглядываться на возраст, усталость от частых поездок и так далее, – и эта любовь перестанет быть взаимной. Любимое дело не прощает, когда его предают…".

Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри

…еще и рисует! Причем так хорошо, что ей неоднократно предлагали сделать выставку. "Нет времени заниматься этим серьезно, поэтому отвечала "нет", а там видно будет. Не считаю себя художницей, что вы! Просто в поездки беру альбом и все необходимое и рисую то, что вижу из окна гостиницы. Получаются своеобразные путевые заметки, только не в словах, а в образах, пейзажные".

…любит футбол. "Да, люблю, а что тут удивительного? – пожимает плечами Монсеррат. – Я родилась и прожила жизнь в Барселоне, а Барселона – это "Барселона"! Когда я дома и играет наш клуб, обязательно смотрю. Но я и за "Реал" болею, и за "Валенсию". Любимый футболист – конечно же, Месси. Разве можно им не восхищаться? Иногда кажется, что это какой-то сверхчеловек, созданный специально для того, чтобы играть в футбол".

…хранит подарки поклонников. "У меня есть стеллажи, где вся эта народная любовь накапливается, накапливается, разрастается, множится… И уже грозит выжить меня из квартиры, – смеется артистка, – но я стараюсь все бережно хранить. И то, что от поклонников из разных стран, и то, что от друзей, партнеров "приходит". Очень люблю бижутерию: чуть ли не в каждом городе мне дарят что-то местное, дизайнерское… С удовольствием надеваю это на концерты".

Монсеррат Кабалье

…является убежденной вегетарианкой. "Мяса я не ем не просто несколько лет – несколько десятилетий, – говорит Монсеррат, – потому что вегетарианство – мой стиль жизни. Глядя на мою комплекцию, журналисты часто спрашивают, сижу ли я на диетах, пробовала ли какие-то способы худеть… Я к этому уже привыкла. Во-первых, никогда не была худышкой, во-вторых, после тяжелой аварии, которую мне довелось пережить, особенности моего организма таковы, что я поправляюсь, даже посмотрев на кусок хлеба. Конечно, я себя ограничиваю – не ем жирную и калорийную пищу. Но я принимаю себя такой, какая я есть, и всем советую относиться к себе так же".

…до сих пор волнуется, выходя на сцену. "Когда мне говорят этот комплимент: "Вы сильная женщина" – я всегда хочу поспорить, сказать, что есть по крайней мере одна сила, которая мне неподвластна. Это мои эмоции. Я настолько эмоциональна, сентиментальна, что могу расплакаться прямо на сцене или за кулисами после выступления. В последний раз была в Киеве семь лет назад. Ваша публика так тепло и душевно меня принимала, что я дала волю слезам. Еду в Киев, как в гости к родственникам, и, возможно, снова расплачусь: давно все-таки не виделись…".