По центру Киева одновременно прошлись сотни джек-расселов: яркий фоторепортаж

В воскресенье, 10 июня, в центре Киева прошло одно из самых зрелищных и позитивных мероприятий года - второй ежегодный парад собак породы джек-рассел и парсон-рассел-терьер. Многие участники были одеты в яркие костюмы, так что шествие напоминало карнавал.

Парад джек рассел 2018 стартовал в полдень на перекрестке Крещатика и Прорезной и прошел по маршруту Майдан Незалежности - Европейская площадь - Арка Дружбы народов под саундтрек из фильма "Маска". Участников шествия, вызвавшего восторг киевлян и гостей столицы, сопровождали две машины полиции, а также ярко декорированный автомобиль организаторов.

У Арки дружбы народов прошла торжественная и "тусовочная" часть мероприятия, во время которой нарядные собаки и их хозяева приняли участие в конкурсах, мастер-классах и розыгрышах призов, фотографировались, отдыхали и общались.

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