По центру Києва одночасно пройшлися сотні джек-рассел: яскравий фоторепортаж

У неділю, 10 червня, в центрі Києва відбувся один з найбільш видовищних і позитивних заходів року - другий щорічний парад собак породи джек-рассел і парсон-рассел-тер'єр. Багато хто з учасників був одягнений в яскраві костюми, тому хода нагадувала карнавал.

Парад джек рассел 2018 стартував опівдні на перехресті Хрещатика та Прорізної і пройшов за маршрутом Майдан Незалежності - Європейська площа - Арка Дружби народів під саундтрек з фільму "Маска". Учасників ходи, що викликав захват киян і гостей столиці, супроводжували дві машини поліції, а також яскраво декорований автомобіль організаторів.

Біля Арки дружби народів пройшла урочиста частина заходу, під час якої собаки та їх господарі взяли участь в конкурсах, майстер-класах і розіграшах призів, фотографувалися, відпочивали і спілкувалися.

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