Провести відпустку в Києві: де можна круто відпочити

Ми чекаємо на літо, щоб поїхати у відпустку. Соцмережі наповнюються фотографіями подорожей і заміських поїздок друзів. Але темпи життя в столиці все ростуть і все складніше стає поставити життя на паузу і рвонути на південь. Якщо у вас саме така ситуація, ми допоможемо не впасти в бруд обличчям і теж провести яскраву, а головне фотогенічну міні-відпустку в місті. Тримайте путівник по масштабному сезонному проекту "Літо на ВДНГ" - по 268 гектарів паркової зони з рекордною для Києва кількістю літніх розваг.

Жителі Києва знають ВДНГ як місце проведення великих міжнародних і національних фестивалів. Наприклад, Atlas Weekend, Bad Mama Fest, Old Car Land, Kyiv Wine&Food Festival, Prostoneba - і багато інших івентів. Але не всі кияни знають, як багато активностей є на території ВДНГ не тільки під час заходів, але і в звичайні дні. Ось вони і допоможуть зробити наші літні дні більш насиченими.

Для відпочинку з друзями

Пікнік

Вхід на територію ВДНГ вільний, а значить тут завжди можна влаштувати пікнік або вечірку на свіжому повітрі. Зберіть друзів і знайомих, які не виїхали з міста, і зробіть мільйон мальовничих фото. Серед кількох гектарів лісу і садів ви легко знайдете підходящу галявину. Смачні продукти для пікніка можна або принести з собою, або купити на різноманітному фуд-корті, або приготувати в спеціальних BBQ-зонах.

Басейн

Ще більше лайків зберуть фото з блакитного басейну. На території ВДНГ є міський пляж "Пірс 39" з басейнами під відкритим небом. До речі, лежаки і волейбольний майданчик входять у вартість квитка, додаткова плата можлива тільки за напої та оренду рушників.

Шопінг

Ви, напевно, бачили модні луки в інстаграм з гео-міткою ВДНГ? Так ось зроблені вони в шоурумі українського бренду W8Less. Тепер у павільйоні №6 ВДНГ наповнені жіночим та чоловічим одягом і аксесуарами. Якщо встигнути зловити сезонні знижки, то дизайнерські речі відмінної якості можна купити за максимально демократичними цінами.

Для відпочинку з сім'єю

Парк з гойдалками

Щоб сім'я відчула всю красу літнього відпочинку, радимо включити в ваш маршрут простір сімейного відпочинку Kacheli. Тут зібрано понад 40 видів унікальних гойдалок всіляких форм і розмірів, конструкцій для стрибків зі страховкою та інші джерела адреналіну. Тут надовго можуть зависнути і діти, і дорослі. Особливо, якщо намагатися зловити вдалий кадр.

Smart-майданчик

Якщо діти у вас маленькі, а їхній інтелектуальний і фізичний розвиток ви не готові зупиняти навіть під час канікул, варто заглянути на smart-майданчик "Лемурашнік". Тут є і мережа з'єднаних між собою будиночків на деревах, огороджених сіткою підстраховки, і спеціальна захищена від сонця і дощу smart-зона з конструкторами і майстер-класами.

Театр маріонеток

Сюди варто заглянути як мінімум тому, що це єдиний в Україні профільний театр маріонеток. Або залишити дітей на виставу і відпочити. Крім перегляду вистав, малюки можуть тут навчитися управляти ляльками на сцені театру на спеціальних майстер-класах.

Сферичний кінотеатр

Відкрити дітям і підліткам світ космосу і пробудити у них інтерес до науки й освіти найпростіше в кінотеатрі Teleport360. У цьому їм допоможуть пізнавальні фільми і мультфільми, наукові квест-місії й інтелектуальні баттли.

Для активного відпочинку

Покатушки

Куди ж без традиційних літніх фото на велосипедах і гіроскутерах? На центральному вході ВДНГ щодня працює кілька велопрокатів і великий прокат різноманітного електротранспорту. Не забудьте взяти документ, щоб залишити в заставу за транспорт.

Мотузковий парк

Якщо ви вважаєте, що ви у відмінній фізичній формі, перевірте це на маршрутах різної складності в Sky Park. Ви нічим не ризикуєте: у вартість квитка входять системи страховки, супровід і консультація інструктора.

Пейнтбол і лазертаг

Пейнтбол - це не тільки круте кардіо-тренування, але і наповнений адреналіном і ендорфінами вихідний. Лазертаг або лазерні бої - це реалізована в реальності ваша любов до комп'ютерних ігор. На ВДНГ пейнтбол та лазертаг реалізував клуб GANZ. Його фахівці розробили шість варіантів ігрового сценарію на вибір, залежно від досвіду і віку команд. Дорослі і діти зможуть тут не тільки розважитися, але і прокачати навички командної роботи. Для цього не потрібно мати з собою жодних гаджетів: на місці гравцям видають все необхідне спорядження.

Для любителів тварин

Контактний зоопарк

Animal Park дарує дітям і дорослим унікальний досвід спілкування з більш ніж 30 видами тварин і птахів. Тут можна їх годувати, гладити, обіймати і, звичайно, фотографувати! Не тільки ж котикам збирати лайки в соцмережах.

Тропічні метелики

"Планета метеликів" - єдина в Україні виставка-ферма живих метеликів, яка дозволить познайомитися з цими дивовижними створіннями ближче: потримати їх у руках, сфотографуватися разом з ними, поспостерігати повний цикл розвитку: яйце-гусениця-лялечка-метелик, придбати живих метеликів і лялечок або сувенір - метеликів у красивій рамці з натурального дерева. Це справжнє тропічне літо посеред мегаполіса!

Верхова їзда

Покататися на конях - теж чудово заняття для релаксу. Реалізувати його легко в кінному клубі "Герцог", у павільйоні №14 ВДНГ. Тут є стайня і кілька майданчиків, де можна покататися з інструктором.

Щоб відновити сили і підкріпитися теж нікуди не потрібно їхати. На території ВДНГ є ресторан "Прага" з максимально різноманітним м'ясним меню і невідпорним видом на озеро, ресторан HayLoft Ukrainian BBQ з літніми салатами, кафе "Крапка ВДНГ" з поживними сніданками і першими стравами, кафе "Кафа" зі смачною піцою та великий центральний фуд-корт із найпопулярнішими форматами стріт-фуду.

Впевнені, ми вас практично переконали, що провести літо в місті - не привід для суму, а скоріше навпаки: відсутність будь-яких турбот.