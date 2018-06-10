Геопатогенные зоны и места силы в Украине: маг раскрыл секреты

Наверное, не найдется человека, который не слышал бы словосочетания "геопатогенная зона". При этом все понимают, что речь идет о чем-то негативном, но далеко не многие знают, что же это такое.

По мнению некоторых людей, вся планета представляет собой "шахматную доску", на которой "геопатогенные", то есть неблагоприятные зоны чередуются с "салюберными", то есть благоприятными зонами. Оказавшись в первой, вы, якобы, можете ощущать дискомфорт, быстро уставать и просто плохо себя чувствовать. Вторая же подпитывает и наполняет энергией.

ТамТур

Где, по мнению эзотериков, такие зоны расположены в Украине и в Киеве? Как правильно использовать их? Что такое места силы и какова их география?

Об этом и многом другом рассказывает маг ведической традиции Игорь Мехеда.

(Текст дополнен аудиозаписью. Скрольте, чтобы прослушать ее)

"Матчасть": геопатогенные и салюберные зоны

Геопатогенная зона – это зона, где здоровье человека подвергается опасности. Скажем, где частотность тех же электромагнитных природных полей и естественные ритмы колебания самого человека находятся в диссонансе, а не в резонансе.

Это вызывает у человека нарушение деятельности, что может проявляться в сокращении продолжительности жизни, в постоянной усталости, болезненности, отсутствии работоспособности и так далее.

Где находятся геопатогенные зоны

Геопатогенные зоны известны в разных странах мира, но однозначного определения, какая зона геопатогенная, а какая – нет, не существует. Потому что каждая энергетическая зона на одних людей действует стимулирующее, а на других – подавляюще.

Это происходит потому, что у каждого человека индивидуальный ритм энергетики. У каждого человека есть места, которые с ним резонируют и его усиливают, а есть места, которые диссонируют и ослабляют.

То есть у каждого человека есть места его собственной силы, где ему очень хорошо, либо места его собственной слабости, где ему не очень хорошо.

Однако существуют методики, сохранившиеся с древнейших времен, которые позволяют превращать места слабости в места силы. Существует примета: место, которое является местом вашей наибольшей слабости, является и местом вашей наибольшей силы.

Поэтому разделять зоны на благоприятные для всех и неблагоприятные для всех будет неправильным.

Места силы и слабости определяются интуитивно.

Что такое салюберные зоны

Если взять все места силы, которые обнаружены на земле, и нанести их на карту, окажется, что они расположены в виде правильного геометрического узора. Если соединить места силы друг с другом с помощью линий, получится подобие кристалла, интегрированного в шаровидную форму земли, вершины которого выходят на поверхность.

Правильные геометрические формы говорят о том, что мы имеем дело с каким-то природным законом, что места силы образованы не хаотически, а имеют четкую геометрическую структуру. Они сообщают нашему миру гармонию и импульс к существованию.

Салюберными зонами называются те зоны, в которых сходятся лучи от разных мест силы с разной энергетикой. В этих зонах законы природы действуют не так, как это описано в учебниках физики. Там может нарушаться течение времени, изменятся геометрия пространства.

Эти зоны пока исследованы очень слабо. Достоверно можно констатировать только два факта: что такие зоны есть и что в этих зонах законы природы действуют несколько по-другому.

Исследовав эти зоны, наука, конечно, сделает прорыв, потому что, понимая законы природы глубже, мы можем понять, как работает антигравитация, что такое время. Человечество сможет создать технологии, которые продвинут его на гораздо более высокий уровень, чем тот, на котором мы находимся сейчас.

Места силы Киева

В древности города строили в таких местах, где для большинства людей они резонируют на положительный результат. Там, где большинство людей чувствует себя хорошо, могут жить, развиваться и реализовывать себя.

Конечно, в каждом городе, который прожил много веков, обязательно есть энергетически измененные места, которые, в том числе, поддерживают существование этого города.

В Киеве таких мест очень много.

Если говорить о других аномальных местах Киева, не углубляясь, благоприятное это место или нет, то есть мощные силовые точки:

Смородинский спуск. С незапамятных времен там протекает река Смородина. Славянские легенды повествуют о том, что над речкой Смородиной был проложен Калинов мост. На этом мосту герой, представитель народа, сражался со Змеем-Горынычем или с другим многоголовым драконом, и побеждал его.

Смородинский спуск kiev.vgorode.ua

То есть, другими словами, это место, где мир порядка и мир хаоса соединяются, где между ними может быть противоборство.

И действительно, некоторые участки там очень благоприятны. Там хочется ходить и ходить, стоять и стоять, наслаждаясь природой, а из каких-то мест хочется сразу уйти. Вдоль Смородинского спуска "квадратики" сил хаоса и порядка чередуются.

Мощным благоприятным местом силы считается место, на котором построена София Киевская, а также место, где находится Десятинная церковь и Исторический музей.

София Киевская YouTube Vasyl Romanenko

Мощной энергетикой обладают места под Лаврой, а также источники Антония и Феодосия Печерских. Эти источники были известны задолго до того, как Русь приняла христианство. Они всегда считались целебными.

Печерская лавра lavra.ua

Местом силы, откуда можно было получить силу Небесного Огня, считалась гора, которая сейчас называется Зверинецкой, в районе которой расположен ботанический сад.

И, конечно же, Лысая гора и Голосеевский лес.

Если говорить о Голосеевской аномальной зоне, то люди, которые гуляют по этому лесу, часто встречаются с какими-то феноменами. Бывают провалы во времени, когда они видят какие-то древние монастыри, древние замки. Некоторые встречают по дороге непонятных людей, некоторые видят Серафима Саровского, который жил в тех местах, некоторые встречаются со сверхъестественными существами. Видят светящиеся поляны, наблюдают изменение цвета неба, изменение показаний часов или исчезновение мобильной связи. Теряют ориентацию в пространстве.

Голосеевский лес moji.com.ua

Но после встречи с этими аномальными явлениями всегда идет положительный эффект. Один человек обнаружил, что после встречи с феноменом у него прошла болезнь, другому удалось встать на квартирную очередь и быстро получить жилье в безнадежной ситуации.

Исследователи энергетически измененных мест из разных стран мира неоднократно писали, что голосеевская аномальная зона максимально благоприятна к людям.

Если все необычные явления, которые произошли в Голосеевском лесу, нанести на карту и соединить их линиями, то линии пересекутся над озером Дидоровка, которое является центром аномальной зоны.

Озеро Дидоровка strnnvzgld.blogspot.com

Если мы посмотрим этимологию слова "Дидоровка", то увидим очень интересную вещь: оно образовано от слов "дид" и "ор". "Дид" - это дед, предок, а Ор – одно из имен древнего вождя славянских племен, который в некоторых традициях считается отцом-первопредком.

Таким образом, слова "Дидоровка" означает "место первопредка" многих славянских племен. Не исключено, что именно поэтому эта зона необычайно благоприятна.

Считается, что на месте, где сегодня находится Киев, в древности был другой город – Сурья-Град (слово "сурья" в переводе с санскрита означает "солнце". – Ред.) славянский духовный центр. Он существовал 4-5 тысяч лет назад. Собственно, он находится на месте, где сейчас находится Голосеевский лес.

Таким же положительным влиянием, как Голосеевский лес, обладают и другие места Сислы первой категории, которые я назвал.

Менее известные места – это так называемые рекреационные зоны.

Во времена Киевской Руси знахарям, народным лекарям запрещалось проживать на территории Киева, поэтому лечение и сбор лекарственных трав проходили за городом. Целители поселялись в лесах, в полях, строили небольшие дома, и к ним приезжали люди.

Зоны, где совершалось исцеление, на карте Киева соответствуют таким современным массивам, как Оболонская набережная, особенно у озера Вербное, Венецианский и Долобецкий острова и Труханов остров, берег Днепра в районе современного массива Корчеватое, а также район залива реки Десенки.

Залив реки Десенки l-z-foto.livejournal.com

А также озеро недалеко от массива "Радужный". Оно до сих пор питается от таких чистых родников, что вода в нем всегда чистая.

И сейчас принято гулять по этим местам, чтобы восстановить здоровье, силу и снять стресс.

Места силы Украины

Энергетически благоприятных мощных места силы, которые большинством исследователей отнесены к первому, высшему, уровню в Украине – четыре. Скорее всего, скоро таковым будет признано и пятое место силы.

1. Каменная могила в районе города Мелитополь Запорожской области.

2. Остров Хортица в Запорожье.

3. Круг Святовита в Шевченковском гаю во Львове.

4. Голосеевский лес и Лысая гора в Киеве

Пятое место – мегалитические камни и древний скальный храм в поселке Буша Ямпольского района Винницкой области.

Эти места благоприятны для людей.

Места Силы мира

К первой категории в мире отнесены, например, такие места силы:

1. Священная гора Кайлас в Тибете.

2. Наивысшая вершина мира – Эверест.

3. Затерянный город инков Мачу Пикчу в Перу.

Эверест 4sport.ua

Как использовать места силы

Вокруг любого кристалла на месте силы возникает статическое электрическое поле. Если научиться переводить его в линейный или переменный ток, то через какое-то время этот заряд снова возобновляется.

Таким образом, места силы могут быть бесконечными источниками энергии, для получения которой не нужно сжигать углеводороды.

Многие древние цивилизации запитывали свои технологические циклы от мест силы. Поэтому древние города, которые археологи находят по всему миру, как правило, находятся недалеко от таких мест.

Если человек будет жить на месте силы, то он может просто не выдержать этот бесконечный источник энергии и перегореть, как пробка. Поэтому никто из древних мастеров никогда подолгу не находился на месте силы. Пришел, получил все, что необходимо, и вернулся в обычный мир.

Есть такие места силы, где больше 2-3 часов опытные специалисты не выдерживают, и уходят, потому что это опасно: получить слишком много энергии и не выдержать ее.

Но, если местами силы пользоваться правильно, все они могут быть благоприятными.

Если мы будем правильно соблюдать законы природы и гармонии, то для нас не останется никаких неблагоприятных зон. Все зоны природы важны, все зоны природы нужны.

Как писал OBOZREVATEL, также недавно маг раскрыл потаенное место силы на Киевщине.