НЛО в Украине: факты и слухи

2 июля отмечается Всемирный день НЛО - World UFO Day.

OBOZREVATEL собрал информацию о самых известных сообщениях об НЛО на территории Украины за несколько последних лет.

Разумеется, крайне сложно подтвердить факт визита пришельцев, особенно с учетом, что, как правило, странные объекты снимают на любительскую технику. Также нередки случаи, когда за НЛО принимали редкое астрономическое, атмосферное явление, метеозонд, беспилотник или даже ракету, выпущенную на военном полигоне.

С развитием технологий в сети всё чаще появляются фейковые "видеосвидетельства", на которых якобы запечатлены НЛО.

Тем не менее, уфологи утверждают, что, как минимум, 5% сообщений об НЛО заслуживают внимания.

Известный ресурс, занимающийся упорядочиванием разнообразных сообщений об НЛО, которые поступают со всего мира, UFO Stalker, обозначил на своей карте 14 локаций, расположенных на территории материковой Украины и еще 3 на территории Крыма. Информация приведена за период с 1990 по 2018 год.

UFO Stalker

В то же время в Украине ежегодно фиксируются в десятки раз больше сообщений о встрече с инопланетным разумом.

Так, в новогоднюю ночь 2012 года посреди праздничных фейерверков и салютов десятки людей в разных городах Украины заметили странные оранжевые шары. Скептики сразу же начали высказывать версии по поводу эффекта китайской пиротехники. Тем не менее, ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию так никто и не смог.

21 ноября 2013 года над Симферопольским водохранилищем местный житель снял на телефон два светящихся шара. По сей день никто не дал ответа, что же это было:

28 мая 2015 года в синагоге Запорожья камеры наблюдения зафиксировали необычное явление: прямо в помещении возник светящийся шар. После нескольких секунд полета он исчез так же внезапно, как и появился:

В мае 2016 года любители конспирологических теорий из США выложили ролик, в котором высказали сенсационное предположение: на дне озера Синевир в Закарпатской области находится… база инопланетян. Украинские уфологи довольно скептически отнеслись к такому заявления, но дно этого озеро по-прежнему остается неисследованным.

5 июня 2017 года на Тилигульском лимане (граница Одесской и Николаевской областей) наблюдали группу светящихся объектов в небе. Что это было – также не известно.

2 и 3 октября 2017 года целую группу странных летающих объектов наблюдали вблизи села Новоградковка в Овидиопольском районе Одесской области:

26 декабря 2017 года жители трех городов Украины – Житомира, Полтавы и Запорожья – увидели в небе странный объект, который сразу же назвали НЛО:

Украина Аномальная

В ту же ночь аналогичный объект видели жители Львовской и Ивано-Франковской областей:

Facebook Igor Zinkevych

И, наконец, всего несколько дней назад сообщение об НЛО поступило из Одессы. Турист, находившийся на катере, снимал на телефон море. И вдруг заметил в кадре странный предмет, парящий над водой:

Это лишь малая часть странных объектов, зафиксированных в Украине в последние годы. Не меньше подобных явлений фиксируется по всему миру. Так, пилот американского легкого самолета PA-32 Saratoga заявил, что 26 мая 2018 года наблюдал НЛО.