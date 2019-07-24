Начались роды после ДТП: в Мариуполе полицейские стали "кошачьими крестными" и восхитили украинцев

В Мариуполе полиция спасла кошку, которая начала рожать после того, как ее сбила машина.

По данным пресс-службы Патрульной полиции Украины, раненое животное посреди улицы обнаружил очевидец и вызвал правоохранителей.

"Когда инспекторы прибыли на место, кошка уже родила двоих котят. Не колеблясь, патрульные положили маму и двух ее детенышей в салон служебного автомобиля и отвезли в ветеринарную клинику. Там появился на свет еще один малыш. Травмированную маму прооперировали. Сейчас она и новорожденные котята находятся под наблюдением врачей", – сказано в сообщении.

Раненая кошка в больнице

В ведомстве выразили благодарность неравнодушному украинцу, который не остался в стороне и помог спасти раненое животное. В комментариях пользователи восхитились патрульными из-за поступка. "Молодцы", "Спасибо", "Жалко кошку", – написали в сети.

Кошку погрузили в служебное авто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каменском Днепропетровской области полицейские обнаружили несовершеннолетнюю без сознания и в крови и вовремя спасли ей жизнь.

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