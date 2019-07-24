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Почалися пологи після ДТП: у Маріуполі поліцейські стали "котячими хрещеними" та викликали захват українців

1.1т Читати матеріал російською

У Маріуполі поліція врятувала кішку, яка почала народжувати після того, як її збила машина.

За даними прес-служби Патрульній поліції України, поранену тварину посеред вулиці виявив очевидець і викликав правоохоронців.

"Коли інспектори прибули на місце, кішка вже народила двох малюків. Не вагаючись, патрульні поклали маму та двох її дитинчат у салон службового авто й відвезли до ветеринарної клініки. Там на світ з'явилося ще одне маля. Травмовану маму прооперували. Наразі вона та новонароджені кошенята перебувають під наглядом лікарів", – йдеться в повідомленні.

Поранена кішка в лікарні

Поранена кішка в лікарні

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У відомстві висловили подяку небайдужому українцю, який не залишився осторонь і допоміг врятувати поранену тварину. У коментарях користувачі були в захваті від вчинка патрульних. "Молодці", "Спасибі", "Шкода кішку", - написали в мережі

Кішку поклали в службове авто

Кішку поклали в службове авто

Почалися пологи після ДТП: у Маріуполі поліцейські стали "котячими хрещеними" та викликали захват українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські виявили неповнолітню без свідомості і в крові та вчасно врятували їй життя.

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Місце
Україна Маріуполь
Тег
поліція
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