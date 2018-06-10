Геопатогенні зони та місця сили в Україні: маг розкрив таємниці

Напевно, не знайдеться людини, яка б не чула словосполучення "геопатогенна зона". При цьому всі розуміють, що мова йде про щось негативне, але далеко не всі знають, що ж це таке.

Деякі люди вірять, що вся планета являє собою "шахівницю", на якій "геопатогенні", тобто несприятливі зони чергуються із "салюберними", тобто сприятливими зонами. Опинившись у першій, ви нібито можете відчувати дискомфорт, швидко втомлюватися і просто погано почуватися. Друга ж підживлює і наповнює енергією.

ТамТур

Де, на думку езотериків, такі зони розташовані в Україні і в Києві? Як правильно використовувати їх? Що таке місця сили і яка їхня географія?

Про це та багато іншого розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда .

(Текст доповнений аудіозаписом. Скрольте, щоб прослухати його)

"Матчасть": геопатогенні та салюберні зони

Геопатогенна зона - це зона, де здоров'я людини наражається на небезпеку. Скажімо, де частотність тих самих електромагнітних природних полів та природні ритми коливання самої людини перебувають у дисонансі, а не в резонансі.

Це викликає у людини порушення діяльності, що може проявлятися у скороченні тривалості життя, в постійній втомі, хворобливості, відсутності працездатності тощо.

Де розташовані геопатогенні зони

Геопатогенні зони відомі в різних країнах світу, але однозначного визначення, яка зона геопатогенна, а яка - ні, не існує. Тому що кожна енергетична зона одних людей стимулює, в інших - пригнічує.

Це відбувається тому, що у кожної людини індивідуальний ритм енергетики. У кожної людини є місця, які з нею резонують і її підсилюють, а є місця, які дисонують і послаблюють.

Тобто у кожної людини є місця власної сили, де їй дуже добре, або місця власної слабкості, де їй не дуже добре.

Однак існують методики, що збереглися з найдавніших часів, які дозволяють перетворювати місця слабкості на місця сили. Існує прикмета: місце, яке є місцем вашої найбільшої слабкості, є і місцем вашої найбільшої сили.

Тому розділяти зони на сприятливі для всіх і несприятливі для всіх буде неправильним.

Місця сили і слабкості визначаються інтуїтивно.

Що таке салюберні зони

Якщо взяти всі місця сили, виявлені на землі, і нанести їх на карту, виявиться, що вони розташовані у вигляді правильного геометричного візерунка. Якщо з'єднати місця сили одне з одним за допомогою ліній, вийде щось подібне до кристала, інтегрованого в кулясту форму землі, вершини якого виходять на поверхню.

Правильні геометричні форми говорять про те, що ми маємо справу з якимось природним законом, що місця сили утворені не хаотично, а мають чітку геометричну структуру. Вони надають нашому світу гармонію та імпульс для існування.

Салюберними зонами називаються ті зони, в яких сходяться промені від різних місць сили з різною енергетикою. У цих зонах закони природи діють не так, як це описано в підручниках фізики. Там може порушуватися плин часу, змінюватися геометрія простору.

Ці зони поки досліджені дуже слабко. Достовірно можна констатувати лише два факти: що такі зони є і що в цих зонах закони природи діють дещо інакше.

Дослідивши ці зони, наука, звісно, здійснить прорив, тому що, розуміючи закони природи глибше, ми можемо зрозуміти, як працює антигравітація, що таке час. Людство зможе створити технології, які просунуть його на набагато вищиий рівень, ніж той, на якому ми перебуваємо зараз.

Місця сили Києва

У давнину міста будували в таких місцях, де для більшості людей вони резонують на позитивний результат. Там, де більшість людей почуваються добре, можуть жити, розвиватися і реалізовувати себе.

Звісно, в кожному місті, що проіснувало багато століть, обов'язково є енергетично змінені місця, які, зокрема, підтримують існування цього міста.

У Києві таких місць дуже багато.

Якщо говорити про інші аномальні місця Києва, не заглиблюючись, сприятливе це місце чи ні, то існують потужні силові точки:

Смородинський узвіз. З сивої давнини там протікає річка Смородина. Слов'янські легенди оповідають про те, що над річкою Смородиною був прокладений Калинів міст. На цьому мосту герой, представник народу, боровся зі Змієм-Гориничем чи з іншим багатоголовим драконом, і перемагав його.

Смородинський узвіз kiev.vgorode.ua

Тобто це місце, де світ гармонії і світ хаосу з'єднуються, де між ними може бути протиборство.

І дійсно, деякі ділянки там дуже сприятливі. Там хочеться ходити і ходити, стояти і стояти, насолоджуючись природою, а з певних місць хочеться відразу піти. Уздовж Смородинського узвозу "квадратики" сил хаосу і гармоні\ чергуються.

Потужним сприятливим місцем сили вважається місце, на якому побудована Софія Київська, а також місце, де розташована Десятинна церква та Історичний музей.

Софія Київська YouTube Vasyl Romanenko

Потужну енергетику мають місця під Лаврою, а також джерела Антонія і Феодосія Печерських. Ці джерела були відомі задовго до того, як Русь прийняла християнство. Вони завжди вважалися цілющими.

Печерська лавра lavra.ua

Місцем сили, звідки можна було отримати силу небесного вогню, вважалася гора, яка нині називається Звіринецькою, в районі якої розташований ботанічний сад.

І, звісно ж, Лиса гора та Голосіївський ліс.

Якщо говорити про Голосіївську аномальну зону, то люди, які гуляють цим лісом, часто зустрічаються з якимись феноменами. Бувають провали в часі, коли вони бачать якісь стародавні монастирі, стародавні замки. Дехто зустрічає по дорозі незрозумілих людей, деякі бачать Серафима Саровського, який жив у тих місцях, чи зустрічаються з надприродними істотами. Бачать галявини, що світяться, спостерігають зміну кольору неба, зміну часу на годинниках чи зникнення мобільного зв'язку. Втрачають орієнтацію в просторі.

Голосіївський ліс moji.com.ua

Але після зустрічі з цими аномальними явищами завжди йде позитивний ефект. Один чоловік виявив, що після зустрічі з феноменом у нього минула хвороба, іншому вдалося встати на квартирну чергу і швидко отримати житло в безнадійній ситуації.

Дослідники енергетично змінених місць з різних країн світу неодноразово писали, що голосіївська аномальна зона максимально сприятлива до людей.

Якщо все незвичайні явища, які відбулися в Голосіївському лісі, нанести на карту і з'єднати їх лініями, то лінії перетнуться над озером Дідорівка, яке є центром аномальної зони.

Озеро Дідорівка strnnvzgld.blogspot.com

Якщо ми подивимося етимологію слова "Дідорівка", то побачимо дуже цікаву річ: воно утворено від слів "дід" і "ор". "Дід" - це дід, предок, а Ор - одне з імен стародавнього вождя слов'янських племен, який в деяких традиціях вважається батьком-першопредком.

Таким чином, слова "Дідорівка" означає "місце першопредка" багатьох слов'янських племен. Не виключено, що саме тому ця зона надзвичайно сприятлива.

Вважається, що на місці, де сьогодні розташований Київ, в давнину був інше місто - Сур'я-Град (слово "сур'я" в перекладі з санскриту означає "сонце". - Ред.), слов'янський духовний центр. Він існував 4-5 тисяч років тому. Власне, він розташований на місці, де зараз розташований Голосіївський ліс.

Таким же позитивним впливом, як Голосіївський ліс, володіють і інші місця сили першої категорії, які я назвав.

Менш відомі місця - це так звані рекреаційні зони.

За часів Київської Русі знахарям, народним лікарям заборонялося проживати на території Києва, тому лікування і збір лікарських трав відбувалися за містом. Цілителі оселялися в лісах, в полях, будували невеликі будинки, і до них приїздили люди.

Зони, де відбувалося зцілення, на карті Києва відповідають таким сучасним масивам, як Оболонська набережна, особливо біля озера Вербне, Венеціанський і Долобецький острови і Труханів острів, берег Дніпра в районі сучасного масиву Корчувате, а також район затоки річки Десенки.

Затока річки Десенки lz-foto.livejournal.com

А також озеро неподалік від масиву "Райдужний". Воно досі живиться від таких чистих джерел, що вода в ньому завжди чиста.

І зараз прийнято гуляти по цих місцях, щоб відновити здоров'я, силу і зняти стрес.

Місця сили України

Енергетично сприятливих потужних місць сили, які більшістю дослідників віднесені до першого, вищого, рівня в Україні - чотири. Швидше за все, скоро таким буде визнано і п'яте місце сили.

1. Кам'яна могила в районі міста Мелітополь Запорізької області.

2. Острів Хортиця у Запоріжжі.

3. Коло Святовита у Шевченківському гаю у Львові.

4. Голосіївський ліс і Лиса гора у Києві

П'яте місце - мегалітичні камені і стародавній скельний храм в селищі Буша Ямпільського району Вінницької області.

Ці місця сприятливі для людей.

Місця Сили світу

До першої категорії у світі віднесені, наприклад, такі місця сили:

1. Священна гора Кайлас у Тибеті.

2. Найвища вершина світу - Еверест.

3. Загублене місто інків Мачу Пікчу у Перу.

Еверест 4sport.ua

Як використовувати місця сили

Довкола будь-якого кристала на місці сили виникає статичне електричне поле. Якщо навчитися переводити його в лінійний або змінний струм, то за якийсь час цей заряд знову відновлюється.

Таким чином, місця сили можуть бути нескінченними джерелами енергії, для отримання якої не треба спалювати вуглеводи.

Багато стародавніх цивілізацій живили свої технологічні цикли від місць сили. Тому стародавні міста, які археологи знаходять по всьому світу, як правило, знаходяться неподалік від таких місць.

Якщо людина житиме на місці сили, вона може просто не витримати цього нескінченного джерела енергії і перегоріти, як пробка. Тому ніхто зі стародавніх майстрів ніколи довго не перебував на місці сили. Прийшов, отримав все, що необхідно, і повернувся у звичайний світ.

Є такі місця сили, де більше 2-3 годин досвідчені фахівці не витримують, і йдуть, тому що це небезпечно: отримати занадто багато енергії і не витримати її.

Але, якщо місцями сили користуватися правильно, всі вони можуть бути сприятливими.

Якщо ми будемо правильно дотримуватися законів природи і гармонії, то для нас не залишиться жодних несприятливих зон. Всі зони природи важливі, всі зони природи потрібні.

Як писав OBOZREVATEL, також нещодавно маг розкрив потаємне місце сили на Київщині.