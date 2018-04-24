Где пожарить шашлыки в Киеве: лучшие места

Шашлыки на майские праздники – это для украинцев святое. Отдыхать в этом году будем целых четыре дня подряд, так что даже самые занятые смогут позволить себе выбраться на природу с друзьями, семьей или любимым человеком.

CityOboz рассказывает, где в Киеве можно без последствий пожарить шашлык и весело провести время.

Пуща-Водица

В этой живописной местности расположено одно из лучших озер города – Горащиха, окруженное чистым воздухом и густым дубово-сосновым лесом. На территории зоны отдыха доступны для аренды беседки и мангалы. Можно взять напрокат лодку или катамаран, а в теплую погоду искупаться.

Трамвайный маршрут в Пущу-Водицу – один из самых длинных и живописных в Киеве. Его большая часть проложена через лесной массив.

Адрес: ул. Максименко, 19.

Andrey Kolosay‎ / facebook.com

Голосеевский парк

Этот лесной оазис, куда можно выбраться на пикник, расположен недалеко от центра города. Изюминка парка – каскад из четырех прудов, которые расположились вдоль долины ручейка Ореховатка общей площадью около 6 га. На берегу есть станция проката лодок и катамаранов, кафе, детская площадка и картинги.

Для любителей шашлыков у водоемов обустроены несколько специальных зон отдыха. Здесь действует аренда беседок с мангалами. Дрова для костра можно купить на месте.

Адрес: Генерала Родимцева, 6а

golos.kievzelenbud.com

Виноградарь

Лесопарк расположен у одноименного жилого массива. Это одно из самых популярных мест Киева, где можно устраивать пикники и жарить шашлыки. Здесь оборудована зона с беседками и мангалами, деревянными лавочками и стульями из пеньков. Для любителей активного отдыха работает веревочный парк, есть и детские площадки.

Адрес: Подольский район, ул. Гонгадзе и ул. Косенко

Mikhail Ryzhyk / facebook.com

Парк "Муромец" (бывший “Дружбы народов”)

Парк расположен между двумя спальными районами города – Оболонью и Троещиной. Занимает большую территорию сразу на двух островах – Трухановом и Муромце.

Обустроен как для пикников, так и для активного отдыха. Здесь много беседок с мангалами, расположиться можно как у воды, так и в тени деревьев. Дрова для костра продают на месте. Можно заказать кальян или легкие закуски.

Рядом с парком расположены клуб водных видов спорта с воднолыжной канатной дорогой, площадка для игры в пейнтбол и велоклуб.

Адрес: просп. Ватутина с правой стороны перед Московским мостом

desna.kievzelenbud.com

Зона отдыха "Нивки"

Зона отдыха Нивки находится в Святошинском районе с правой стороны Брест-Литовского шоссе. Лес в этих местах в основном сосновый. Здесь можно отдохнуть у озера, устроить пикник и арендовать мангалы для шашлыков. Также можно порыбачить. Для этого даже есть специальные места с мостиками.

Адрес: Житомирское шоссе

wikimapia.org

Зона отдыха "Березка"

Эта зона отдыха расположена на окраине Троещины, в березовой роще, окруженной сосновым лесом. Здесь есть лавки и пеньки-столы. Оборудованных мест для костров нет, поэтому мангалы нужно брать с собой.

Адрес: ул. Братиславская

doroga.ua

Зона отдыха на ВДНГ

Укромные места для пикника можно отыскать и на территории ВДНГ. Это большая лесопарковая территория, где есть озеро с утками, живописные аллеи, уютные поляны и много пространства для игр с детьми. Также есть специальная зона с мангалами и столиками для пикников. Угли или дрова можно купить на месте или привезти с собой.

Адрес: ул. Академика Глушкова, 1

picnic.borjomi.com

Парк Партизанской славы

Парк Партизанской славы, созданный в сосновом лесу, расположен в Дарницком районе. Здесь есть аттракционы, ухоженные дорожки и скамейки. Можно расположиться на берегу у водоема или арендовать беседку с мангалом.

Изюминка парка – колесо обозрения, с которого открывается вид на Старую и Новую Дарницу, часть Харьковского массива и сам парк.

Адрес: улица Славгородская, 31

uk.wikipedia.org

Напомним, что разводить огонь в Киеве можно только в специально оборудованных местах. В столице таких зон для отдыха около 40. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

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