Такого Киева вы не знали: экскурсия по скрытым символам столицы

Хотите на экскурсию по Киеву? Нет-нет, не закрывайте сразу этот текст. Мы знаем отличный способ неспешно прогуляться по центру города и, заодно, узнать много нового о нем. Не понадобится даже экскурсовод.

Ведь именно такую идею непринужденной прогулки и воплощает проект "Шукай!". Задумка вот в чем: в самых интересных местах столицы расположены маленькие бронзовые скульптурки. Но не обычные, ведь каждая из них - это "народный" символ Киева, объект, который у всех его жителей стойко ассоциируется с родным городом. Помимо того, что они очень красивые, возле каждой из них есть еще и QR-код. Считав его камерой смарфона, вы сможете узнать, почему и за какие заслуги именно эта вещь стала символом столицы.

Адреса скульптурок мы подскажем, а вот искать вам все же придется самостоятельно. Интересно? Тогда поехали!

Мини-скульптурки managerofkyiv.com

Начнем с самого вкусного. И это - не "Киевский торт" (хотя куда же без него). Это - котлета по-киевски. Причем, самая правильная, на куриной косточке. Кстати, в ресторанах отеля "Националь" такие котлеты из куриного мяса готовили еще на в начале XX века. А еще их ели во времена гетмана Скоропадского. Ими же угощались дипломатические представители государств-основателей ОНН.

managerofkyiv.com

Хотите узнать больше? Тогда внимательно смотрите по сторонам возле ресторана "Chicken Kyiv" в районе сквера на Городецкого и ул. Крещатик, 15/4.

Дальше, конечно, будет он - "Киевский торт". Да, тот самый, который ежедневно везут домой десятки тысяч гостей столицы. Тот, который начали печь еще в 1956 году на Киевской кондитерской фабрике им. Карла Маркса (тогда она еще не стала Roshen).

managerofkyiv.com

Поговаривают, что рецептура торта стала результатом ошибки кондитеров. Вкусно они промахнулись, правда? А вот другие говорят, что для того, чтобы придумать такой торт, понадобилось огромное множество экспериментов. Мы знаем только одно - рецепт коржей держат в строжайшем секрете уже более 60 лет.

Больше узнать про "Киевский торт" сможете, если найдете его скульптурку. Она скрывается рядом с магазином Roshen на ул. Крещатик 29/1.

Думаете, на этом вкусности закончились? А вот и нет. Ведь есть еще киевское сухое варенье. Да, это сейчас такие вещи цукатами называют, но в Киеве знают, как все было на самом деле. Потому что еще в конце XVIII - начале XIX века его здесь производили на промышленном основании. Что уже говорить о том, что еще в 1386 году сладости из Киева слали на свадебные банкеты литовского князя Ягайло.

managerofkyiv.com

Скульптурку сухого варенья нужно искать на Андреевском спуске, 2д рядом с Druzi cafe и Dream Hostel.

После того, как все вкусное уже было попробовано, предлагаем перейти к святому - киевским каштанам. Кажется, что в городе они были всегда и везде. Есть даже предположения, что первый каштан в Киеве появился еще во времена Петра Могилы.

Любовь к каштанам в городе была закреплена даже на гербе - много лет цветущая веточка была его основным элементом.

managerofkyiv.com

Сейчас каштанов в городе меньше, но мы точно знаем, где вы сможете найти один из них. Отправляйтесь прямиком к Киевской городской государственной администрации на ул. Крещатик, 36. Ведь и правда, где же еще ему быть?

Еще один легендарный символ столицы - киевский фонтан Алексея Термена. Вы знали, что в XIX веке из него пили воду все желающие?

facebook.com/shukay.kyiv

Искать скульптурку фонтана нужно на ул. Владимирской, 40/2 в кафе "Трішки більше". Внимательно смотрите по сторонам!

Дальше предлагаем посмотреть на киевскую плинфу. Это такой широкий и плоский обожженный кирпич. Она была основным строительным материалом в архитектуре Византии и в украинском храмовом зодчестве X-XIII веков.

Именно с применением плинфы были построены Золотые ворота и София Киевская.

А скульптурку плинфы можно найти на Воздвиженке на ул. Дегтярной, 6.

managerofkyiv.com

А теперь самое время поговорить о транспорте. Вы когда-нибудь видели киевский экипаж? А, между прочим, 120 лет назад он наделал много шума в столице. Даже в газете написали о сенсационном появлении на Подоле первого самоходного экипажа - без лошадей и с двигателем. И прокатились тогда в нем три пассажира.

managerofkyiv.com

Если хотите узнать об экипаже больше, ищите его скульптурку в Киевском Пассаже по адресу ул. Крещатик, 15/4.

Но и это не все, ведь есть еще и киевский трамвай. Между прочим, в 1892 году он стал первым электрическим трамваем в Российской империи. Курсировал от Крещатика до Подола по колее длиной в 1,5 км с интервалом в 16 минут.

Потом, конечно, протяженность маршрутов менялась, и к началу ХХ века в Киеве он стал привычным общественным транспортом.

managerofkyiv.com

Узнать о нем больше и отыскать мини-скульптурку можно возле Gulliver на Спортивной площади, 1.

Все места, где расставлены скульптуры, выбраны не просто так, рассказывает автор проект "Шукай!" Юлия Бевзенко. Все они расположены в центре города в местах, где гуляет много людей и есть камеры видеонаблюдения. Там же будут появляться и новые.

Все направлено на то, чтобы процесс их поиска превратился в неспешную прогулку по городу. Или, наоборот, прогулка - в квест по обнаружению крохотных, но таких знакомых символов Киева.

"Это непринужденная прогулка, а не ситуация, когда тебя загоняют на экскурсию. У каждой скульптурки есть легенда и на каждой из них можно загадывать желания. Детям интересно их искать, поэтому есть смысл гулять всей семьей, - говорит она, - Возле каждой из них написано, что это за скульптура, ее название, кто ее установил. Также есть QR-код - наводите камеру смартфона и попадаете на сайт с рассказом об этом киевском символе".

Бевзенко признается, что проект в первую очередь придуман для жителей Киева, для прогулок и веселого знакомства с историей города. Хотя все рассказы о символах доступны на английском языке. Более того, в планах автора сделать так, чтобы на такие объекты можно было натыкаться везде в городе.

Пока мини-скульптурок восемь, но до конца года появится еще четыре. А вот какие именно - пока секрет.

Ранее CityOboz рассказывал про необычный видеогид по историческому Киеву.