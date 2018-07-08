Здесь вклад каждого имеет значение: американка, которая предпочла Украину

Американка Эми Батлер уехала из Нью-Йорка в 2015 году, чтобы посмотреть мир и пожить немного в другой стране. Но после того, как она оказалась в Украине, все намерения поездить по Европе отошли на задний план.

О том, почему она задержалась в Киеве на полтора года, чем восхищается в Украине и почему некоторые аспекты ежедневной жизни для экспата превращаются в настоящий вызов, Батлер рассказала CityOboz.

Эми Батлер thewayfarersbook.com

Я родилась в Нью-Йорке, но уже с 2015 года я - экспат. В подростковом возрасте мне посчастливилось отправиться в несколько международных поездок, и как раз они и пробудили во мне страсть к путешествиям.

Когда мне было 20 лет, я несколько месяцев прожила в Великобритании. И после этого опыта в моей голове прочно засела идея о том, что я бы хотела пожить за границей подольше. И, желательно, в тех местах, которые бы не были настолько по культуре похожими на США!

После отъезда из Америки в 2015 году, я побывала в Азии и Европе, в том числе в Сингапуре, Грузии, Сербии, Румынии и некоторых других местах. Но больше всего времени я провела в Украине. Я Киеве я прожила примерно 18 месяцев.

thewayfarersbook.com

Изначально я переехала в Киев, потому что парню, с которым я встречалась, предложили здесь краткосрочную работу. Поскольку тогда в отношении Киева у меня были только временные планы, и я должна была уехать на лето, я быстро начала искать здесь работу и себе. Потом вернулась сюда в сентябре 2017 года, чтобы преподавать английский язык.

Ночь, когда я впервые приехала сюда, я запомнила - было холодно, темно и дождливо. Конечно, это ведь был февраль! Наверное, это не самое удачное время для переезда в Украину, но потом я поняла, что город и люди медленно, но основательно меня очаровывают.

thewayfarersbook.com

Когда я попала в Украину, я планировала, что все свое свободное время я буду проводить, путешествуя в другие страны. Просто потому, что я наконец живу в Европе. Но то, что Украина - крупнейшая страна в Европе, заставило меня поменять свои планы. Фактически, я променяла большинство международных поездок на то, чтобы узнать больше об Украине!

Мне нравится думать, что я по максимуму использовала свое время. Я побывала в Харькове, Львове, Одессе, Полтаве, Ужгороде, Днепре, Черновцах, Тернополе, Буковеле и Чернигове.

thewayfarersbook.com

Очень люблю атмосферу Харькова - этот студенческий город очень энергичен, ночная жизнь впечатляет. Я думаю, что это очень красивый город, хотя он и отличается от других, например, от Львова и Одессы.

Еще я побывала на двухдневной прогулке на лошадях в Карпатах. Почти все это время шел дождь, но, все равно, это был незабываемый опыт. Мы останавливались у фермера, который пригласил меня на дойку в 5 утра. Я отказалась, но свежее молоко попробовала!

thewayfarersbook.com

Лето в Украине действительно прекрасное. На улице всегда есть чем заняться, будь то фестиваль еды, прогулка по Днепру на лодке или просто коктейль на летней террасе в кафе. Еще в Киеве есть множество вариантов, чтобы развлечься или научиться чему-то новому.

А вот немного разочаровала городская инфраструктура. В моей квартире не было бойлера, поэтому я страдала каждый раз, когда в городе отключали горячую воду!

thewayfarersbook.com

Когда я приехала, не знала даже украинский алфавит, поэтому поначалу жизнь была сложной. Потихоньку я стала изучать язык. В Киеве многие люди говорят по-английски, но за его пределами, пределами Львова или Одессы часто его не знает никто. Хотя меня это не беспокоило - это типичная и ожидаемая проблема во время путешествий.

Проблема была ощутимее, когда я пыталась с кем-то подружиться. Сообщество экспатов в Киеве маленькое, и из-за того, что я не говорила ни по-украински, ни по-русски, подружиться с местными было сложно. А ходить на свидания было вообще каким-то вызовом!

thewayfarersbook.com

Украинская кухня - это отдельная история. Только приехав, я ничего о ней не знала, но быстро стала ее фанатом. И я говорю не только о традиционной кухне, но и о современной еде, которую готовят шеф-повары в ресторанах Киева. Вообще в Киеве намного больше ресторанов, кафе и баров, чем я бы смогла посетить за 18 месяцев, как бы ни старалась.

А еще Украина - очень доступная страна для тех, кто приезжает сюда из государства с устойчивой экономикой. Здесь я получила новый опыт, который никогда бы не смогла позволить себе дома, в США. Например, отправиться на хороший горнолыжный курорт или кататься на лошадях в горах. Безусловно, это преимущество для туристов. Надеюсь, что это привлечет в Украину еще больше гостей, которые будут инвестировать в местную экономику.

thewayfarersbook.com

Мое любимое место в Украине - в поезде! Мне нравилось, что я могу рассматривать сельскую местность - поля подсолнухов, села, листья, меняющие цвет осенью.

Но больше всего мне полюбился, конечно, Киев. Я - девушка из большого города, и мне очень нравилось, что в Киеве всегда что-то происходило, будь то футбол, рождественские ярмарки или Евровидение!

thewayfarersbook.com

Если говорить честно, то при отъезде всегда столько дел, что я чувствую облегчение, оказавшись в самолете. Но уезжать из Украины было, безусловно, горько. Мне правда очень нравилась моя работа, друзья и район. Было чувство, что в Киеве у меня появился дом. Но, в то же время, было Рождество и я была готова встретиться с моей семьей и друзьями.

Украина - очень особенное место с интересной историей, дружелюбными людьми и множеством возможностей. Если вы хотите жить в стране, которая толком не исследована другими экспатами, то Украина - отличный выбор.

thewayfarersbook.com

Живя и путешествуя по Украине, я чувствовала себя очень безопасно, даже в качестве одинокой женщины, которая не владеет местным языком. В большинстве своем люди рады помочь и всегда интересуются впечатлениями от Украины.

Тем не менее, часть из того, что вызывает такие уникальные чувства, также может стать причиной многих проблем. Туристическая инфраструктура здесь хоть и развивается, но пока этот процесс все же находится на начальном этапе. Возможно, вам нужно постараться больше, чем пришлось бы в стране с более развитым туризмом.

facebook.com/thewayfarersbook

В целом, жизнь за границей довольно сложная. Нужно приспосабливаться к другим культурным нормам, смириться с языковыми ограничениями, иметь дело с бюрократией. То, что легко сделать в родной стране, в чужой требует больше времени и энергии. Мне понадобилось две недели, чтобы заменить перегоревшие лампочки в квартире, потому что я не могла найти магазин, в котором продавались нужные.

Но сложности - это то, что делает жизнь за границей стоящей того. Да, это не для всех, но если подходить к вопросу без предубеждений и с чувством юмора, то этот опыт сделает вас богаче.

facebook.com/thewayfarersbook

В Украине есть энергия, которую я так редко видела в других странах. В ее истории сейчас уникальный момент, и, даже будучи экспатом, я ощущала все перемены и сдвиги. Вклад каждого отдельного человека в Украине имеет значение. И речь идет не только о политике! Когда бы я ни оказалась, например, в кофейне, там были молодые люди, которые работали над креативными проектами. Мне посчастливилось познакомиться с предпринимателями и обсудить с ними их планы развития. И у студентов, с которыми я работала, были позитивные планы на будущее.

Это то, за что я люблю Украину. Но, я думаю, что страсть и решительность - это то,что меня восхищает больше всего.

О своих путешествиях Эми Батлер рассказывает в личном блоге thewayfarersbook.com.

Ранее CityOboz рассказывал о том, как британец Джон Данкан собирался провести в Украине пару дней, но остался на несколько месяцев.