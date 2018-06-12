Друг недели: четыре собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – четыре собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.

Карат – король вечеринок

Карат

Вы поедете на бал? Лучшего кавалера, чем Карат, вам не найти. Черный фрак, белая манишка и изысканные собачьи манеры – визитная карточка этого сердцееда. Карат подаст вам лапу и станцует собачий вальс. Только убедитесь, что поблизости нет кошек. Карату 6 месяцев. Тел. 093-710-83-87.

Кэрри – администратор ветеринарной клиники

Кэрри

С тех пор, как Кэрри, сбитая машиной, оказалась в ветеринарной клинике, она является бессменным ее работником и буквально живет на работе! Как и все сотрудники, Кэрри очень хочет в отпуск. Если хотите устроить для нее незабываемое лето, звоните по тел. 0931212532.

Пальма – суперстар

Пальма

Она рождена для теплых лежаночек, мягких подушек, для красного ошейника со стразами и для обожания. Звездам полагается иметь дом, поклонников, бодигардов... Пока что у Пальмы есть только пес Блэк. Он и бодигард, и продюсер, и самый преданный поклонник. Если у вас на примете есть недорогая вилла, звоните по тел. 097-507-92-99.

Блэк – крепкий орешек

Блэк

Блэк не привык привлекать внимание и немножко стесняется. Он не любит шумных вечеринок, особенно если в меню нет мяса. В настоящее время ищет работу охранника. Может предъявить рекомендации от довольных клиентов и следы зубов от недовольных. С предложениями собачьей работы звоните по тел. 097-507-92-99.

Как сообщал CityOboz, в Днепре открывают бесплатный кинотеатр под открытым небом.