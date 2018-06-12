Друг тижня: чотири собаки Дніпра, які шукають дім

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність". CityOboz повністю згоден з такою постановкою питання і тепер на постійній основі пропонує своїм читачам завести вірного друга абсолютно безкоштовно.

У нашій добірці - чотири собаки з Дніпра, яким потрібен дім прямо тут і зараз.

Всі тварини готові до переїзду і чекають саме вас.

Карат - король вечірок

Карат

Ви поїдете на бал? Кращого кавалера, ніж Карат, вам не знайти. Чорний фрак, біла манишка і вишукані собачі манери - візитна картка цього серцеїда. Карат подасть вам лапу і станцює собачий вальс. Тільки переконайтеся, що поблизу немає кішок. Карату 6 місяців. Тел. 093-710-83-87.

Керрі - адміністратор ветеринарної клініки

Керрі

З тих пір, як Керрі, яку збила машина, опинилася у ветеринарній клініці, вона є незмінним її працівником і буквально живе на роботі! Як і всі співробітники, Керрі дуже хоче у відпустку. Якщо хочете влаштувати для неї незабутнє літо, телефонуйте 0931212532.

Пальма - суперстар

Пальма

Вона народжена для теплих лежаків, м'яких подушок, для червоного нашийника зі стразами і для обожнювання. Зіркам потрібно мати будинок, шанувальників, бодігардів ... Поки що у Пальми є тільки пес Блек. Він і бодігард, і продюсер, і найвідданіший шанувальник. Якщо у вас є недорога вілла, телефонуйте 097-507-92-99.

Блек - міцний горішок

Блек

Блек не звик привертати увагу і трошки соромиться. Він не любить гучних вечірок, особливо якщо в меню немає м'яса. На цей час шукає роботу охоронця. Може пред'явити рекомендації від задоволених клієнтів і сліди зубів від незадоволених. З пропозиціями собачої роботи телефонуйте 097-507-92-99.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі відкривають безкоштовний кінотеатр під відкритим небом.