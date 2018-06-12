В Днепре открывают бесплатный кинотеатр под открытым небом

В Днепре в парке имени Лазаря Глобы открывается кинотеатр под открытым небом.

Как сообщает "Информатор", фильмы будут показывать ежедневно в 20:30 с 12 июня по 1 июля.

Так, первым покажут фильм "Есть, молиться, любить" 12 июля, еще раз ленту представят 25 июня.

Полное расписание фильмов:

"Дневник памяти" — 13 июня, 1 июля;

"Французский поцелуй" — 14, 26 июня;

"Завтрак у Тифани" — 15, 30 июня;

"Ноттинг Хилл" — 16, 24 июня;

"День сурка" — 17, 27 июня;

"Вам письмо" — 18, 23 июня;

"Хороший год" — 19, 22 июня;

"Дневник Бриджит Джонс" — 20, 28 июня;

"Эта безумная любовь" — 21, 29 июня.

На кинопоказ можно прийти со своей едой и напитками.

Как сообщал CityOboz, вышел первый трейлер фильма с Леди Гагой и Брэдли Купером.