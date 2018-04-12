День космонавтики: где в Украине можно приблизиться к звездам

cosmosmuseum.info

12 апреля ежегодно отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Более полувека назад человек впервые побывал в космосе. Полет Юрия Гагарина на орбиту Земли длился 108 минут и стал началом новой эпохи в освоении внеземного пространства.

Неоценимый вклад в развитие мирового ракетостроения и исследование Вселенной сделал украинский ученый Сергей Королев. Он запустил первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету и первый искусственный спутник Земли. За свои изобретения ученый мог стать лауреатом Нобелевской премии, однако советская власть скрыла его имя от комитета и сделала все, чтобы почетную награду он не получил.

За годы независимости Украина участвовала в создании и запуске 140 ракет-носителей по заказу 25 стран. Ракеты с украинскими компонентами вывели на орбиту 370 космических аппаратов, стартовав с шести международных космодромов.

Первым и пока единственным украинским астронавтом был, к сожалению, уже покойный Леонид Каденюк. В 1997 году он на 16 дней отправился в космос на корабле NASA "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета Каденюк изучал влияние невесомости на растения и организм человека. А еще впервые исполнил гимн Украины на земной орбите.

Ко Дню космонавтики CityOboz предлагает подборку мест Украины, где уже сегодня каждый может приблизиться к звездам.

Планетарии

Киевский планетарий. Это самый старый и самый большой планетарий в Украине. Основан в 1952 году. По размеру купола занимает второе место в Европе с площадью экрана 830 кв. м. Ежегодно планетарий посещает более 150 тыс. гостей. В программе - современные фильмы формата 360 с эффектом 3D, познавательные видеолекции и студии по естественным наукам и космическому творчеству.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3.

wikipedia

Планетарий в Днепре. Построен в 1968 году. Звездный зал имеет диаметр 12 метров, в нем расположены 88 кресел. Все программы планетария транслируются через сферическое зеркало на купол зала. Специальные проекторы создают эффекты затмения Солнца и полярного сияния, воспроизводят панорамы города и космодрома.

Адрес: спуск Крутогорный (ул. Рогалева), 10

Харьковский планетарий им. Гагарина. Открыт в 1957 году. Аппарат "Планетарий", установленный в звездном зале, позволяет увидеть захватывающую картину ночного неба. Специальные проекторы создают эффекты восхода или захода Солнца, полярного сияния, звездопада, панорамы Харькова или усеянный кратерами лунный ландшафт.

Адрес: переулок Кравцова (быв. Мордвиновского), 15

planetarium-kharkov.org

planetarium-kharkov.org

Черкасский планетарий. Рассчитан преимущественно на детей школьного возраста. Здесь под куполом можно увидеть имитацию космических явлений - падающие звезды, полярное сияние, кометы и даже солнечное затмение, а также осуществить небольшое воображаемое "космическое путешествие"

Адрес: ул. Байды Вишневецкого, 14

Винницкий планетарий. Расположен в Центральном городском парке. Здесь можно посмотреть все виды затмений Солнца и Луны, полярное сияние, "звездный дождь", восход, планеты на звездном небе, точки и линии небесной сферы, Млечный путь, молнию и другие явления. В каждой программе показывают панорамы: Винница, тропики, Арктика, Луна, Марс.

Адрес: ул. Хлебная, 1

wikipedia

Херсонский планетарий им. Гагарина - единственный планетарий на юге Украины. Открылся в 1960 году в здании бывшей синагоги.

Улица Воронцовская, 14.

wikipedia

Обсерватории

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины. Это одна из двух обсерваторий Киева. Расположена за городом в Голосеевском лесу. Главный телескоп, который построили из оборудования времен Второй мировой войны, законсервирован, однако здесь работает музей, где можно посмотреть на Солнечную систему через глазок большого телескопа.

На территорию обсерватории можно зайти, но к самим телескопов доступ ограничен. Экскурсии проводятся только для групп по предварительному заказу. У обсерватории есть парк-ботанический сад с большим разнообразием флоры, в частности, здесь растут десятки вековых дубов.

Адрес: ул. Академика Заболотного, 27

wikipedia

Типичный Киев / Facebook

Астрономическая обсерватория Киевского университета. Одна из старейших университетских обсерваторий в Украине, существует с 1845 года. Она занимает около 2,6 га территории в исторической части Киева. Главное здание имеет форму восьмигранной башни. Вход обсерватории направлен на юг. Здесь работает музей, который имеет около 20 тыс. экспонатов, связанных с наукой, техникой и краеведческими достопримечательностями. Также есть астрономические приборы XIX века: переносной телескоп, астрограф и меридианный круг.

Адрес: ул. Обсерваторная, 3

wikipedia

Харьковская астрономическая обсерватория. Работает при национальном университете им. Каразина. Здесь исследовали хромосферу и фотосферы Солнца, физические условия поверхности Луны и планет. На территории обсерватории впечатление производит башня для телескопа с раздвижным куполом, которой уже более 130 лет. Сам механизм уже не используют, но его часто показывают студентам, которые приходят сюда на экскурсии.

kharkovgo.com

Научно-исследовательскому институту также подчинена обсерватория Граково, что в селе Ивановка Чугуевского района. Здесь ученые наблюдают за астероидами.

wikipedia.org

Одесская обсерватория. Основана в 1871 году. На сегодня является подразделением Одесского национального университета имени Мечникова. В этой обсерватории работает самый большой телескоп-рефрактор в Украине, которому исполнилось уже 130 лет. Кроме того, здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций фотопластинок с изображением звездного неба.

В 1990-х годах ученые обсерватории сами сконструировали несколько телескопов. Один из них, с диаметрами зеркал 100 см, отправили в Словакию, а другой, поменьше, - в Туркмению.

Наблюдательная станция Одесской обсерватории в Крыжановке wikipedia.org

Львовская астрономическая обсерватория. Работает при Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Это одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основанная еще в 1771 году. Станция расположена за городом в селе Брюховичи, недалеко от Львова. Здесь занимаются изучением физических процессов атмосферы Солнца, солнечной активностью звезд, звездных скоплений, строения и происхождения галактик. Заметим, что именно во львовской обсерватории вперые в Украине провели наблюдения за затмением солнца.

astro.lnu.edu.ua/

astro.lnu.edu.ua/

Николаевская астрономическая обсерватория. Также считается одной из старейших в Восточной Европе. Ее основали как морскую обсерваторию в 1821 году. С 90-х годов прошлого века она работает как самостоятельное научное учреждение. Расположена в центре Николаева. Площадь территории 7,1 га. Здесь ученые наблюдают за звездами и астероидами, космическим мусором, малыми планетами и спутниками больших планет.

Обсерваторию включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины.

wikipedia.org

Белый Слон. В свое время в Украине пытались восстановить обсерваторию, построенную Варшавским университетом на вершине горы Поп Иван в Карпатах. Расположена она на высоте более 2000 м и известна под названием "Белый Слон". Действовала в 1938 - 1941 годы. После начала Второй мировой войны часть ценного оборудования эвакуировали, остальные вывезли немцы.

В дальнейшем помещение было заброшенным, а местные жители растащили из него все, что имело ценность, в частности, медные листы с купола и крыши обсерватории. В свое время здание хотели сделать филиалом Главной астрономической обсерватории НАНУ, но возродить его не удалось.

wikipedia.org

Музеи космонавтики

Музей космонавтики в Киеве. Музей расположен в помещении планетария. Здесь можно посмотреть фильмы о первых космонавтов, узнать интересные факты о Днепропетровском ракетно-космическом центре, а также об астрономии и уфологии.

Самые ценные экспонаты музея - фотография первого спутника, макет корабля "Восток", на котором летал Юрий Гагарин, макет днепровской ракеты "Зенит", лучшей ракеты среднего класса в мире, макет космической станции "Мир". Музей охватывает практически все, что касается космоса, есть даже часть корабля "Восход", предназначенного для транспортировки космонавтов.

Музей космонавтики имени Королева. Один из старейших музеев подобного рода в Украине расположен на родине украинского конструктора Сергея Королева - в Житомире. В экспозиции - уникальная коллекция образцов космической техники, оборудования, снаряжения космонавтов, а также документы, фотографии, сувениры по космической тематике.

wikipedia.org

wikipedia.org

Музей космонавтики и уфологии в Харькове. Первый музей в Украине, посвященный инопланетянам. Работает на базе планетария. Кроме истории космонавтики здесь можно узнать об уфологии, аномальных зонах планеты, возможности существования внеземных цивилизаций. В музее можно увидеть фигуры "пришельцев", фотографии "НЛО" и модели летающих тарелок, которые описывали очевидцы.

planetarium-kharkov.org

Музей космоса в церкви св. Параскевы. Расположен в Переяслав-Хмельницком Киевской области, на территории этнографического музея. Работает уже почти 40 лет. В экспозиции - макеты советских спутников и луноходов, части ракет, а также скафандры первых космонавтов и специальная еда. Отдельную группу экспонатов составляет оборудование, предназначенное для подготовки и сопровождения полетов, поддержания связи с космонавтами. Витрины музея также содержат личные вещи космонавтов, приборы и оборудование, используемые для экспериментов в космосе.

Музей космоса / Facebook

Музей космоса / Facebook

Музей космоса / Facebook

Образовательные учреждения

Чтобы полететь в космос, сделать научное открытие или профессионально изучить Вселенную, нужно иметь специальные знания. Получить высшее образование, которое позволит изучать космос, стать астронавтом или сконструировать ракету, можно в технических вузах Украины. Крупнейшие из них:

Национальный авиационный университет (НАУ) в Киеве,

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт",

Национальный университет "Львовская политехника",

Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт",

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,

Одесский национальный университет имени Мечникова,

Государственный университет телекоммуникаций в Киеве.

Желаем вам гармонии с собой и с космосом! Еще раз с праздником.

Как писал CityOboz, в Харькове открыли музей, где можно играть с уникальными игрушками.