Что обязательно нужно сделать туристу в Одессе: топ-10

Для тех, кто собирается в Одессу, подготовлен план, который нужно выполнить в Южной Пальмире, чтобы в полной мере насладиться городом.

В первую очередь туристам советуют побывать на рынках, пишет Vgorode.

Купить бычков и поторговаться на "Привозе" - это даже не обсуждается. Также рекомендуют прогуляться по Староконке, купить пирожков на Новом рынке и попытаться выбраться из толпы, которая подхватывает и несет на легендарном "7-м километре".

Также отдыхающим нужно покататься на трамвае. Во-первых, трамвайчики есть не во всех городах, во-вторых, ни в каком другом городе нет такого Французского бульвара, а в-третьих, это самый что ни на есть колорит. Вам нужен трамвай № 5, а также трамваи №17, 18, 19 - они идут из центра города вдоль Большого Фонтана на Золотой Берег, а из окон во время пути видно море. Также для гостей в Одессе есть специальный ретро-трамвайчик.

На третьем месте по значимости вещей оказалась трасса здоровья. Километры окруженной зеленью дороги вдоль моря – самое то для путешественника. Пройти ее от начала до конца нужно, так как там расположены два обязательных к посещению пункта: набережная на Ланжероне и Аркадия. В этих местах стоит побывать приезжему, так почему бы не объединить походы в один?

Четвертая строчка must do - послушать музыкантов и встретить городских сумасшедших. В Одессе множество умельцев создают нужную атмосферу для гуляющих. Отправляйтесь на Думскую площадь и Приморский бульвар. Пока будете рассматривать архитектуру и прохожих, послушайте бандуриста, который частенько там играет и ежечасно льющуюся из динамиков у мэрии мелодию "У Черного моря".

Когда будете гулять по центру, то наверняка увидите пожилую даму с высокой прической на голове. А в районе вокзала можно встретить знаменитую бабушку "Америка заметает следы".

Также не забудьте погулять по Дерибасовской. Это все-таки главная улица города, поэтому заняться тут есть чем. Посетите Горсад, где можно посидеть на лавочках, кинуть монетку в фонтан, понаблюдать за прохожими из Ротонды, потереть изваяние сердца и посидеть на 12-м стуле.

Непосредственно на Дерибасовской попейте вкусный чай или кофе, познакомьтесь с коровой-фотомоделью Роминой, поешьте сосисок или блюда одного из многочисленных ресторанов и спуститесь вниз к Оперному театру, а затем к памятнику Иосифу де Рибасу.

Еще нужно посмотреть на Дюка и пересчитать ступеньки на Потемкинской лестницы.

Туристам также советуют спуститься к морю и встретить рассвет. Отправляйтесь на любой пляж, куда сможете найти дорогу. С собой брать: плед, термос с чаем или емкость с вином и напарника.

Кроме того, путешественникам нужно побывать в Оперном театре, попрыгать на Тещином мосту, который начнет раскачиваться, и погулять по одесским дворикам.

Как сообщал CityOboz, в Одессе появилась туристическая полиция.