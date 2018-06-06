Що обов'язково потрібно зробити туристу в Одесі: топ-10

Для тих, хто збирається в Одесу, підготовлений план, який потрібно виконати в Південній Пальмірі, щоб повною мірою насолодитися містом.

В першу чергу туристам радять побувати на ринках, пише Vgorode.

Купити бичків і поторгуватися на "Привозі" - це навіть не обговорюється. Також рекомендують купити пиріжків на Новому ринку і спробувати вибратися з натовпу, яка підхоплює і несе на легендарний "7-му кілометрі".

Також відпочиваючим потрібно покататися на трамваї. По-перше, трамвайчики є не у всіх містах, по-друге, ні в якому іншому місті немає такого Французького бульвару, а по-третє, це самий що ні на є колорит. Вам потрібен трамвай № 5, а також трамваї №17, 18, 19 - вони йдуть з центру міста вздовж Великого Фонтану на Золотий Берег, а з вікон під час шляху видно море. Також для гостей в Одесі є спеціальний ретро-трамвайчик.

На третьому місці за значимістю речей виявилася траса здоров'я. Кілометри дороги вздовж моря - саме те для мандрівника. Пройти її від початку до кінця потрібно, так як там розташовані два обов'язкових до відвідування пункту: набережна на Ланжероні і Аркадія. У цих місцях варто побувати приїжджому, так чому б не об'єднати походи в один?

Четвертий рядок must do - послухати музикантів і зустріти міських божевільних. В Одесі безліч умільців створюють потрібну атмосферу. Відправляйтеся на Думську площу і Приморський бульвар. Поки будете розглядати архітектуру і перехожих, послухайте бандуриста, який частенько там грає.

Коли будете гуляти по центру, то напевно побачите літню даму з високою зачіскою на голові. А в районі вокзалу можна зустріти знамениту бабусю "Америка замітає сліди".

Також не забудьте погуляти по Дерибасівській. Це все-таки головна вулиця міста, тому зайнятися тут є чим. Відвідайте Міський сад, де можна посидіти на лавочках, кинути монетку в фонтан, поспостерігати за перехожими з Ротонди, потерти статую серця і посидіти на 12-му стільці.

Безпосередньо на Дерибасівській попийте смачний чай або каву, познайомтеся з коровою-фотомоделлю, поїжте сосисок або страви одного з численних ресторанів і зійдіть вниз до Оперного театру, а потім до пам'ятника Йосипу де Рібаса.

Ще потрібно подивитися на Дюка і перерахувати сходинки на Потьомкінських сходах.

Туристам також радять спуститися до моря і зустріти світанок. Відправляйтеся на будь-який пляж, куди зможете знайти дорогу. З собою брати: плед, термос з чаєм або ємність з вином і напарника.

Крім того, мандрівникам потрібно побувати в Оперному театрі, пострибати на Тещиному мосту, який почне розгойдуватися, і погуляти по одеським дворикам.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі з'явилася туристична поліція.