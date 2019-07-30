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Град и песчаная буря: Одессу накрыл погодный армагеддон. Фото и видео

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В вторник, 30 июля, в Одессе разгулялась непогода – по городу пронеслись проливной дождь с градом и песчаная буря.

Подтверждающие фото и видео были опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что в микрорайоне Поселок Котовского ветер поднял тучи пыли, в результате чего образовалась песчаная буря. По словам очевидцев, пыль стояла столбом, доходящим по высоте до верхних этажей зданий.

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Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

usionline.com

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

usionline.com

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

usionline.com

По данным Украинской Службы Информации, в центре города прошел ливень с градом. Затопленными оказались приморская улица и Таможенная площадь. Также было частично заблокировано движение общественного транспорта.

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

usionline.com

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

usionline.com

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

grad.ua

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

grad.ua

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

grad.ua

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

grad.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне произошел масштабный потоп из-за ливней. Под воду ушли улицы с автомобилями и множество зданий.

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Место
Украина Одесса
Теги
Одесса погода
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