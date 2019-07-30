Град і піщана буря: Одесу накрив погодний армагеддон. Фото і відео

У вівторок, 30 липня, в Одесі розгулялася негода – по місту пронеслися злива з градом і піщана буря.

Підтверджуючі фото і відео були опубліковані в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що в мікрорайоні Селище Котовського вітер здійняв хмари пилу, в результаті чого утворилася піщана буря. За словами очевидців, пил стов стовпом, що досягав по висоті верхніх поверхів будівель.

Негода в Одесі usionline.com

Негода в Одесі usionline.com

Негода в Одесі usionline.com

За даними Української Служби Інформації, в центрі міста пройшла злива з градом. Затопленими виявилися Приморська вулиця і Митна площа. Також було частково заблоковано рух громадського транспорту.

Негода в Одесі usionline.com

Негода в Одесі usionline.com

Негода в Одесі grad.ua

Негода в Одесі grad.ua

Негода в Одесі grad.ua

Негода в Одесі grad.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівному трапився масштабний потоп через зливи. Під воду пішли вулиці з автомобілями і безліч будівель.

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