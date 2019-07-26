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Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

2.8т Читать материал на украинском

В пятницу, 26 июля, Ривне накрыл мощный ливень, в результате чего весь город оказался затопленным.

Так, пострадали детские сады, больницы, админздания, жилые дома и дороги. Под воду ушли даже автомобили, сообщает пресс-служба Ривненского управления ГСЧС (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, больше всего ливень затронул центр города, в частности улицу Черновола. Движение транспорта было парализовано, а 43 автомобиля пришлось спасать при помощи спецтехники.

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Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Как рассказали местные жители, в некоторых местах воды было по колено. По улице Мицкевича ливень разрушил по несколько метров асфальта.

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

В ГСЧС сообщили, что к спасательным работам привлекли 10 единиц техники и 30 человек из личного состава.

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

ГСЧС в Ривненской области

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

vgolos.com.ua

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Типове Рівне

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Типове Рівне

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Типове Рівне

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Типове Рівне

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Типове Рівне

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

Рівне Вечірнє

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

vgolos.com.ua

Утонуло все: Ривне накрыл мощнейший потоп. Фото и видео стихии

vgolos.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непогода накрыла Хмельницкий, в результате чего автомобили "плавали" в потоках грязной воды.

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Место
Украина Ривне
Тег
погода
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