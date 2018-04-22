Выставка тюльпанов в Киеве

С 27 апреля на территории парка Певческое поле откроется масштабная выставка тюльпанов "Вокруг света".

Посетителям предложат отправиться в кругосветное путешествие по самым популярным уголкам мира.

"Рассматривая композиции, вы сможете увидеть достопримечательности Нью-Йорка, Венеции или Рио-де-Жанейро. Кроме этого, на территории парка будет много интересных локаций, активностей, а также яркое празднование Дня города Киева", - отметил соорганизатор выставки Денис Погорелко.

Для масштабного обустройства клумб уже готово 13 млн тюльпанов, выращенных в оранжереях Печерского района.

Гостей обещают удивлять не только инсталляциями, но и грандиозным масштабом мероприятия.

Кроме цветочных экспозиций на 3700 квадратных метров парка, на территории будут организованы: веревочный парк, всесезонная тюбинг-горка, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж- зона, эко-ярмарка, тематические мероприятия и многое другое.

Фестиваль будет проходить на протяжении месяца.

Время работы: 10:00 – 21:00.

Адрес: Киев, ул. Лаврская, 33.