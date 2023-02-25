Украина – Нидерланды: анонс матча отбора ЧМ-2023 по баскетболу, трансляция на XSPORT

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет в воскресенье, 26 февраля, заключительный матч отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года. Команда Айнарса Багатскиса, которая досрочно лишилась шансов на выход в финальную часть мундиаля, в номинально домашней игре примет Нидерланды.

Видео дня

Поединок состоится в столице Латвии Риге. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – НИДЕРЛАНДЫ

Увидеть поединок "сине-желтых" и "оранжевых" можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Он также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Кроме того, возможность следить за ходом игры предоставит сайт Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – НИДЕРЛАНДЫ

Явным фаворитом матча считаются хозяева паркета. Ставки на победу Украины в основное время принимаются с коэффициентом 1,21. Ничья оценивается котировкой 15,00. А показатели на успех нидерландцев достигают уровня 4,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липово, Александр Ковляр, Богдан Близнюк, Владимир Конев, Вячеслав Бобров, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Владимир Герун, Артем Пустовой.

Нидерланды: Сандер Холландерс, Олаф Шафтенар, Терренс Бишар, Кей ван дер Вурст де Врис, Мэтт Хаармс, Кейме Хелфрич, Янник Крааг, Бойд ван дер Вурст де Врис, Коэн Столк, Эммануэль Нзеквеси, Натан Кута, Марин Верверс, Мартен Боукнехт, Луук ван Бри.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Я наслаждаюсь работой с этими ребятами. Что касается своего контракта, я не хочу говорить что-то заранее. Во время моей работы в сборной Украины проходила смена поколений. Мы скажем последнее слово в матче против Нидерландов в Риге, и после этого можно будет говорить о ситуации с контрактом. Баскетбол в Украине постоянно двигается вперед. Надо победить в войне и продолжать прогрессировать.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды уже утратили шансы на выход в финальную часть турнира. Италия и Испания досрочно вышли на мундиаль, а последнюю путевку в очной битве разыграют Грузия и Исландия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Италия в отборе ЧМ-2023 по баскетболу и лишилась шансов сыграть на турнире.

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