В Харькове 25 марта пройдет весенний праздник искусства Kharkiv poetry open air в рамках Kharkiv Music Fest-2018.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, в галерее АВЕК выступят резиденты проекта.

Под живое музыкальное сопровождение будут декламироваться стихи о художниках, музыкантах, писателях, а также о произведениях.

Всех желающих приобщиться к высокому, получить вдохновение и яркие эмоции, ждут на ивенте.

В фестивале примут участие такие поэты:

Мария Голубка

Елена Го

Андрей Зинченко

Нина Ежик

Ксения Яковенко

Ярослав Титенок

Наталия Фандорина

Александр Кудь

Алиса Волкова

Эд Попов

Наталья Попова

Ася Шевцова

За роялем:

Артур Ленивенко

Яков Воскобойников

Когда: 25 марта, с 16:00 до 18:00. Вход свободный.