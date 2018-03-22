В Харькове 25 марта пройдет весенний праздник искусства Kharkiv poetry open air в рамках Kharkiv Music Fest-2018.
Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, в галерее АВЕК выступят резиденты проекта.
Под живое музыкальное сопровождение будут декламироваться стихи о художниках, музыкантах, писателях, а также о произведениях.
Всех желающих приобщиться к высокому, получить вдохновение и яркие эмоции, ждут на ивенте.
В фестивале примут участие такие поэты:
Мария Голубка
Елена Го
Андрей Зинченко
Нина Ежик
Ксения Яковенко
Ярослав Титенок
Наталия Фандорина
Александр Кудь
Алиса Волкова
Эд Попов
Наталья Попова
Ася Шевцова
За роялем:
Артур Ленивенко
Яков Воскобойников
Когда: 25 марта, с 16:00 до 18:00. Вход свободный.
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