У Харкові 25 березня пройде весняне свято мистецтва Kharkiv poetry open air в рамках Kharkiv Music Fest-2018.
Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, в галереї АВЕК виступлять резиденти проекту.
Під живий музичний супровід будуть декламувати вірші про художників, музикантів, письменників, а також про твори.
Всіх бажаючих долучитися до високого, отримати натхнення і яскраві емоції, чекають на івент.
У фестивалі візьмуть участь такі поети:
Марія Голубка
Олена Го
Андрій Зінченко
Ніна Їжак
Ксенія Яковенко
Ярослав Титенок
Наталія Фандоріна
Олександр Кудь
Аліса Волкова
Ед Попов
Наталія Попова
Ася Шевцова
За роялем:
Артур Ленівенко
Яків Воскобойников
Коли: 25 березня, з 16:00 до 18:00. Вхід вільний.
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