У Харкові 25 березня пройде весняне свято мистецтва Kharkiv poetry open air в рамках Kharkiv Music Fest-2018.

Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, в галереї АВЕК виступлять резиденти проекту.

Під живий музичний супровід будуть декламувати вірші про художників, музикантів, письменників, а також про твори.

Всіх бажаючих долучитися до високого, отримати натхнення і яскраві емоції, чекають на івент.

У фестивалі візьмуть участь такі поети:

Марія Голубка

Олена Го

Андрій Зінченко

Ніна Їжак

Ксенія Яковенко

Ярослав Титенок

Наталія Фандоріна

Олександр Кудь

Аліса Волкова

Ед Попов

Наталія Попова

Ася Шевцова

За роялем:

Артур Ленівенко

Яків Воскобойников

Коли: 25 березня, з 16:00 до 18:00. Вхід вільний.