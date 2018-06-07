Показ фильма Muse Drone World Tour в кинотеатрах, 12.07

В 2015 году британская рок-группа Muse отыграла 130 концертов в рамках мирового тура Drone World Tour. Шоу проходили в новом формате - над сценой кружили дроны, а музыканты удивляли публику, взаимодействуя с гигантскими проекциями.

Muse facebook.com/muse

Записи этих концертов стали основой фильма, который покажут на больших экранах. Фанаты смогут насладиться не только лазерным и световым шоу, но и любимыми песнями.

Мировая премьера ленты состоится 12 июля. Шоу можно посмотреть в киевских кинотеатрах "Киев" и "Украина", а также в кинотеатрах сети "Планета кино" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Время и цена зависит от кинотеатра.