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Показ фільму Muse Drone World Tour в кінотеатрах, 12.07

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У 2015 році британська рок-група Muse відіграла 130 концертів в рамках світового туру Drone World Tour. Шоу проходили в новому форматі - над сценою кружляли дрони, а музиканти дивували публіку, взаємодіючи з гігантськими проекціями.

Muse

facebook.com/muse

Записи цих концертів стали основою фільму, який покажуть на великих екранах. Фанати зможуть насолодитися не тільки лазерним і світловим шоу, але і улюбленими піснями.

Світова прем'єра стрічки відбудеться 12 липня. Шоу можна подивитися в київських кінотеатрах "Київ" та "Україна", а також в кінотеатрах мережі "Планета кіно" в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Час і ціна залежить від кінотеатру.

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Україна
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