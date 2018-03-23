В Одессе с 29 июня по 1 июля состоится музыкальный фестиваль Ostrov Festival.

Приключение этого лета прямо на берегу моря. Впервые на новой локации! Дикий, живописный пляж, укромно спрятанный между холмами.

Подготовка к незабываемому уикенду уже началась. На мероприятии выступят артисты украинской и мировой техно-сцены.

Локация

Выход к морю? И даже больше! Отдельная пляжная зона. Обязательное место для утреннего чилла под самую красивую музыку на свете.

Шестой Ostrov Festival пройдет на территории бывшего скалодрома в районе Французского бульвара вдоль "трассы здоровья". То есть, прямо в Одессе, в городской среде.

Лайн-ап

Диджеи и лайв-перформеры - лучшее из электронного андерграунда! Хедлайнеры ведущих мировых фестивалей, звезды лейблов и лучшие украинские артисты, идущие в авангарде техно и хаус-сцены.

Главный сюрприз! Впервые в истории Ostrov Festival свой шоукейс представит Arma 17 – интернациональный феномен, о котором знают поклонники электронной музыки во всем мире.

В прошлом самый прогрессивный ночной клуб Москвы, сегодня Arma 17 – это широкое культурное явление. События под знаком Arma 17 проходят в Берлине, Бухаресте, Нью-Йорке, Риме, Барселоне. Следующим пунктом станет Одесса. Ostrov meets Arma!