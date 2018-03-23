В Одесі з 29 червня по 1 липня відбудеться музичний фестиваль Ostrov Festival.

Пригода цього літа прямо на березі моря. Вперше на новій локації! Дикий, мальовничий пляж, затишно захований між пагорбами.

Підготовка до незабутнього уікенду вже почалася. На заході виступлять артисти української та світової техно-сцени.

Локація

Вихід до моря? І навіть більше! Окрема пляжна зона. Обов'язкове місце для ранкового чілла під найкрасивішу музику.

Шостий Ostrov Festival пройде на території колишнього скалодрома в районі Французького бульвару вздовж "траси здоров'я". Тобто, прямо в Одесі, в міському середовищі.

Лайн-ап

Діджеї і лайв-перформери - найкраще з електронного андеграунду! Хедлайнери провідних світових фестивалів, зірки лейблів і кращі українські артисти, що йдуть в авангарді техно і хаус-сцени.

Головний сюрприз! Вперше в історії Ostrov Festival свій шоукейс представить Arma 17 - інтернаціональний феномен, про який знають шанувальники електронної музики в усьому світі.

У минулому найпрогресивніший нічний клуб Москви, сьогодні Arma 17 - це широке культурне явище. Події під знаком Arma 17 проходять в Берліні, Бухаресті, Нью-Йорку, Римі, Барселоні. Наступним пунктом стане Одеса. Ostrov meets Arma!