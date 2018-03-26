Leopolis Jazz Fest 2018

Международный джазовый фестиваль ежегодно проходит летом во Львове. С 2011 по 2017 годы титульным спонсором мероприятия выступал "Альфа-Банк Украина", в связи с чем оно носило название Alfa Jazz Fest. В 2017 году было принято решение о переименовании фестиваля в Leopolis Jazz Fest. Леополис — одно из древних названий Львова

Фестиваль традиционно проходит на трех сценах: в парке Б. Хмельницкого, на площади Рынок и во дворике дворца Потоцких.

Джаз-фестиваль во Львове

Кроме концертов джазовых музыкантов из разных стран мира во время фестиваля проходят джем-сейшены, мастер-классы и автограф-сессии мировых звезд джаза.

В 2018 году фестиваль состоится с 27 июня по 1 июля. Первым из объявленных хэдлайнеров стал американский джазовый мультиинструменталист, композитор, продюсер, аранжировщик и двукратный обладатель Грэмми Маркус Миллер.