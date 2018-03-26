Leopolis Jazz Fest 2018

Міжнародний джазовий фестиваль щорічно проходить влітку у Львові. З 2011 по 2017 роки титульним спонсором заходу виступав "Альфа-Банк Україна", в зв'язку з чим воно носило назву Alfa Jazz Fest. У 2017 році було прийнято рішення про перейменування фестивалю в Leopolis Jazz Fest . Леополіс - одне з давніх назв Львова

Фестиваль традиційно проходить на трьох сценах: у парку Б. Хмельницького, на площі Ринок та у дворику палацу Потоцьких.

Джаз-фестиваль у Львові

Крім концертів джазових музикантів з різних країн світу під час фестивалю проходять джем-сейшени, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

У 2018 року фестиваль відбудеться з 27 червня по 1 липня. Першим з оголошених хедлайнерів став американський джазовий мультиінструменталіст, композитор, продюсер, аранжувальник і дворазовий володар Греммі Маркус Міллер.