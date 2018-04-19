Концерт Boney M 

Во Львове и Днепре выступит с концертами легендарная группа Boney M. feat Sheyla Bonnick.

Оценивая музыкальное наследие безудержных 80-х, можно смело утверждать, что звезда Boney M была одной из самых ярких в созвездии других культовых групп.

Как правило, с годами память о некогда популярных хитах тускнеет, однако в случае с Bony M это утверждение не действует. Более чем три десятилетия зажигательные композиции по-прежнему остаются вне конкуренции и все также энергично "заводят" танцполы разных стран и континентов.

Феерическая биография Bony M началась в 1975 году, когда Фариан организовав кастинг, отобрал для своей будущей группы экзотический чернокожий квартет, в состав которого вошли эмигранты, которые были коренными жителями Карибских островов. В первом составе Bony M засветились Шейла Бонник, Мейзи Уильямс, Натали и Майк.

Важную роль в истории Bony M сыграло увлечение Франко Фариан детективными сериалами. Популярным героем одного из них был полицейский Бонни, чье имя и послужило прототипом для названия группы, а буква М добавила ему звучности и уникальности.

Где и когда: Львов, 5 июня, 19:00, "Малевич"

Где и когда: Днепр, 1 июня, 19:00, Best River Resort