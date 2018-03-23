В Черноморске Одесской области пройдет 16-й Koktebel Jazz Festival 2018.

Торжественное открытие состоится 16 августа. Самый атмосферный украинский музыкальный фестиваль продлится четыре дня.

В 2018 году Koktebel Jazz Festival откроет как свои традиционные сцены Nu Jazz Stage, Open Stage, Special Stage, так и презентует одну совершенно новую.

Также Лилия Млинарич, основательница и бессменная президент Джаз Коктебеля, рассказала, что планируется множество новинок и сюрпризов: новая сцена, программа для детей, премьера документального фильма, совместный проект IT-конференции, а ставший традиционным фестиваль современного арта ARTISHOCK всегда найдет чем поразить своих гостей.

Программа Koktebel Jazz Festival 2018, как всегда, будет раскрываться постепенно. Уже известно, что пре-пати Джаз Коктебеля с презентацией тизера полнометражного документального фильма пройдет в апреле. Продажа абонементов открылась 20 марта.

В 2018 году подача заявок от молодых музыкантов открыта до 1 июня.

Koktebel Jazz Festival существует уже 16 лет и на данный момент является старейшим украинским фестивалем, став настоящей легендой. Это единственный музыкальный фестиваль Украины, чьей постоянной локацией были выбраны пляжи у моря. За эти годы "Джаз Коктебель" не оставила без внимания практически ни одна украинская звезда. Здесь выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, "Гайдамаки", Олег Скрипка.

Мировые звезды из 45 стран мира презентовали гостям Джаз Коктебеля свои эксклюзивные программы, причем многие из этих артистов выступали в Украине впервые! Среди них: BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Нино Катамадзе, Ришар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, "Аквариум", Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпис Трубецкой, The Bad Plus, Oliver Lake, Debbie Davies.

Джаз Коктебель первым из украинских фестивалей отказался от одножанровости и стал первым многоформатным и самым современным музыкальным фестивалем Украины.