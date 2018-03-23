У Чорноморську Одеської області пройде 16-й Koktebel Jazz Festival 2018.

Урочисте відкриття відбудеться 16 серпня. Самий атмосфернbq український музичний фестиваль триватиме чотири дні.

У 2018 році Koktebel Jazz Festival відкриє як свої традиційні сцени Nu Jazz Stage, Open Stage, Special Stage, так і презентує одну зовсім нову.

Також Лілія Млинарич, засновниця і незмінна президент Джаз Коктебелю, розповіла, що планується безліч новинок і сюрпризів: нова сцена, програма для дітей, прем'єра документального фільму, спільний проект IT-конференції, а традиційний фестиваль сучасного арту ARTISHOCK завжди знайде чим вразити своїх гостей.

Програма Koktebel Jazz Festival 2018, як завжди, буде розкриватися поступово. Уже відомо, що пре-паті з презентацією тізера повнометражного документального фільму пройде в квітні. Продаж абонементів відкрилася 20 березня.

У 2018 року подача заявок від молодих музикантів відкрита до 1 червня.

Koktebel Jazz Festival існує вже 16 років і на даний момент є найстарішим українським фестивалем, ставши справжньою легендою. Це єдиний музичний фестиваль України, чиєю постійної локацією були обрані пляжі біля моря. За ці роки "Джаз Коктебель" не залишила без уваги практично жодна українська зірка. Тут виступали ManSound, ТНМК, Катя Чілі, "Гайдамаки", Олег Скрипка.

Світові зірки з 45 країн світу презентували гостям Джаз Коктебелю свої ексклюзивні програми, причому багато хто з цих артистів виступали в Україні вперше! Серед них: BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Ніно Катамадзе, Рішар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Акваріум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпіс Трубецькой, The Bad Plus, Oliver Lake , Debbie Davies.

Джаз Коктебель першим з українських фестивалів відмовився від одножанровості і став першим багатоформатним і найсучаснішим музичним фестивалем України.