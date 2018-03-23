В Харькове пройдет киноночь французских комедий MovieNight.
"Французские комедии очень сложно перепутать с чем-то другим… Все-таки есть в них что-то эдакое: то ли динамика развивающихся событий, то ли мимика актеров, то ли сам юмор, то ли особый шарм. И если вы в своей жизни посмотрели хотя бы одну хорошую французскую комедию, вам будет хотеться еще и еще", - отмечают организаторы.
В программе будут представлены следующие фильмы:
"1+1/Intouchables"
"Амели/Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain"
"Бобро поржаловать!/Bienvenue chez les Ch'tis"
Цена билета: 150 грн / вся ночь
Когда: 31 марта
Время: 23:59
Где: кинотеатр 8½
Ограничение: 16+
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