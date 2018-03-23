В Харькове пройдет киноночь французских комедий MovieNight.

"Французские комедии очень сложно перепутать с чем-то другим… Все-таки есть в них что-то эдакое: то ли динамика развивающихся событий, то ли мимика актеров, то ли сам юмор, то ли особый шарм. И если вы в своей жизни посмотрели хотя бы одну хорошую французскую комедию, вам будет хотеться еще и еще", - отмечают организаторы.

В программе будут представлены следующие фильмы:

"1+1/Intouchables"

"Амели/Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain"

"Бобро поржаловать!/Bienvenue chez les Ch'tis"

Цена билета: 150 грн / вся ночь

Когда: 31 марта

Время: 23:59

Где: кинотеатр 8½

Ограничение: 16+