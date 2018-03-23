У Харкові пройде кіноніч французьких комедій MovieNight.

"Французькі комедії дуже складно переплутати з чимось іншим ... Все-таки є в них щось таке: чи то динаміка подій, що розвиваються, чи міміка акторів, чи сам гумор, чи особливий шарм. І якщо ви в своєму житті подивилися хоча б одну добру французьку комедію, вам буде хотітися ще і ще", - відзначають організатори.

У програмі будуть представлені наступні фільми:

"1 + 1 / Intouchables"

"Амелі / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain"

"Бобро поржалувати! / Bienvenue chez les Ch'tis"

Ціна квитка: 150 грн / вся ніч

Коли: 31 марта

Час: 23:59

Де: кінотеатр 8½

Обмеження: 16+