У Харкові пройде кіноніч французьких комедій MovieNight.
"Французькі комедії дуже складно переплутати з чимось іншим ... Все-таки є в них щось таке: чи то динаміка подій, що розвиваються, чи міміка акторів, чи сам гумор, чи особливий шарм. І якщо ви в своєму житті подивилися хоча б одну добру французьку комедію, вам буде хотітися ще і ще", - відзначають організатори.
У програмі будуть представлені наступні фільми:
"1 + 1 / Intouchables"
"Амелі / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain"
"Бобро поржалувати! / Bienvenue chez les Ch'tis"
Ціна квитка: 150 грн / вся ніч
Коли: 31 марта
Час: 23:59
Де: кінотеатр 8½
Обмеження: 16+
Читайте всі новини по темі "Kharkiv.City" на сайті "Обозреватель".