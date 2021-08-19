Где смотреть онлайн "Рапид" – "Заря": расписание трансляций Лиги Европы

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги луганская "Заря" в четверг, 19 августа, проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника сыграет в Австрии с местным "Рапидом".

Встречу примет венская арена "Вестштадион". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно будет в прямой трансляции на телеканале УНИАН. Он также доступен на видеоплатформе Megogo.

Отметим, что австрийская команда считается явным фаворитом игры. Ставки на победу "Рапида" принимаются с коэффициентом 1,72.

Видео дня

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех луганского коллектива достигают уровня 4,20.

Интересно, что победитель пары "Рапид" – "Заря" выйдет в групповой этап Лиги Европы, а проигравший окажется в основной сетке Лиги конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" обыграл французский "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.