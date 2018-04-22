Форум "Молодежь Днепра - 2018" собрал более полутысячи участников со всей страны

22 апреля во Днепре начался уже второй ежегодный форум "Молодежь Днепра - 2018". Для участия в нем зарегистрировались заранее более 400 участников, еще около сотни - в день проведения мероприятия.

"Форум "Молодежь Днепра" - это наиболее значимое молодежное мероприятие в нашем городе. Его цель - объединить усилия прогрессивной молодежи для того, чтобы наработать новые идеи, которые станут курсом развития молодежной политики в Днепре. По итогам работы в семи секциях молодежь предложит свои идеи, которые мы обсудим и будем реализовывать. Сейчас в Днепре нет ни одного масштабного городского мероприятия, в котором молодежь не играла бы одну из ведущих ролей. Молодежь - это золото нации и будущее нашего города", - отметил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

Молодежь Днепра - 2018

В этом году форум вызвал большой интерес не только в днепровской молодежи. На него приехали участники из Одессы, Киева, Харькова. "На форуме мы ищем талантливую молодежь, которая не боится быть инициативной, не боится действовать и брать на себя ответственность за свои поступки. У нас много таких людей, надо только направить их энергию в соответствующее русло. Поэтому мы пригласили сегодня большое количество экспертов, которые будут работать с молодежью, с их идеями. Мы не получим финальных проектов, но будем иметь материал, с которым сможет работать тот или другой департамент или управление горсовета", - рассказала начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Дарья Белая.

В течение дня участники мероприятия вместе с экспертами будут работать в секциях по следующим направлениям: бизнес-ориентирования, молодежная инфраструктура и досуг, общественная деятельность и инициативы, молодежные медиа, студенческое и школьное самоуправление, национально-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни.

"В Верховной Раде я возглавляю комитет по национально-патриотического воспитания. Получив приглашение на форум, я сразу согласился. В 2014 году Днепр продемонстрировал феноменальный уровень патриотизма. Я считаю, что направление национально-патриотического воспитания следует закреплять и развивать. Интересно поговорить об этом с молодежью", - поделился впечатлениями эксперт форума, народный депутат Украины Олег Петренко.

Одиннадцатиклассник Рафаэль Кижнера пришел на форум "Молодежь Днепра - 2018", чтобы больше узнать о молодежном самоуправлении. "Мы очень рады, что в этом году Молодежный совет Днепра начала активно сотрудничать со школьным самоуправлением. Наша школа постоянно принимает участие в молодежных мероприятиях в Днепре. Сегодня я планирую посетить секции, которые касаются самоуправления и молодежных медиа".

Также во время форума "Молодежь Днепра - 2018" объявят обладателей именных стипендий городского головы по итогам первого учебного семестра (август 2017 - январь 2018). Денежное поощрение за свои достижения получат 50 молодых днепрян. Размер выплат зависит от категории стипендиатов. Так, ежемесячно в течение полугода студенты университетов, академий и институтов получать 1634 грн, студенты колледжей - 1111 грн, студенты ПТУ и школьники - 653 грн, представители общественных организаций, деятельность которых связана с развитием молодежной политики в городе, - 1438 гривен.