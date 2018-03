Джазовый концерт трио Реми Паносяна

В Днепре 19 апреля в 19:00 состоится концерт джаза в филармонии имени Когана.

Трио Реми Паносяна/RP3:

Реми Паносян (Rémi Panossian) - фортепиано

Максим Дельпорт (Maxime Delporte) - контрабас

Фредерик Петипре (Frédéric Petitpre) - барабаны

В 2009 году пианист из Монпелье Реми Паносян решает с двумя друзьями, контрабасистом Максимом Дельпорт и барабанщиком Фредериком Петипре, создать трио RP3.

Группа создана, чтобы играть на сцене, их музыка насыщена цветами современного легкого джаза и одновременно энергией года и мелодичностью поп-музыки.

Совместный проект позволил музыкантам расширить горизонты и открыть новые перспективы.

RP3 - это рок-группа, которая играет джаз, и джаз-бэнд, исполняющий рок. Свободный и креативный джаз, полон положительной энергии, который очаровывает публику крупнейших фестивалей всего мира!

В течение семи лет группа сыграла около 350 концертов в 30 странах, среди которых Франция, Канада, Норвегия, Бразилия, Германия, Португалия, Бельгия, а в Азии осуществила 11 туров и дала более 150 концертов.

Реми Паноссян записал 3 альбома. Третий диск получил награды от FIP Radio, вошел в ТОР-10 французских альбомов от журнала Les Inrocks, композиции из этого альбома есть в ротациях France Musique, France Inter, TSF Jazz.

Четвертый альбом трио "Morning smile" вышел 20 октября 2017 года.

Параллельно музыканты начали работу над созданием музыкально-визуальной спектакля "We are one" в коллаборации с художником Ясином Аит Каси.