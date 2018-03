Джазовий концерт тріо Ремі Паносяна

У Дніпрі 19 квітня о 19:00 відбудеться концерт джазу в філармонії імені Когана.

Тріо Ремі Паносян / RP3:

Ремі Паносян (Rémi Panossian) - фортепіано

Максим Дельпорт (Maxime Delporte) - контрабас

Фредерік Петіпре (Frédéric Petitpre) - барабани

У 2009 році піаніст з Монпельє Ремі Паносян вирішує з двома друзями, контрабасистом Максимом Дельпортом і барабанщиком Фредеріком Петіпре, створити тріо RP3.

Група створена, щоб грати на сцені, їх музика насичена квітами сучасного легкого джазу та одночасно енергією року і мелодійністю поп-музики.

Спільний проект дозволив музикантам розширити горизонти і відкрити нові перспективи.

RP3 - це рок-група, яка грає джаз, і джаз-бенд, виконуючий рок. Вільний і креативний джаз, сповнений позитивною енергією, який зачаровує публіку найбільших фестивалів усього світу!

Протягом семи років група зіграла близько 350 концертів в 30 країнах, серед яких Франція, Канада, Норвегія, Бразилія, Німеччина, Португалія, Бельгія, а в Азії здійснила 11 турів і дала понад 150 концертів.

Ремі Паносян записав 3 альбоми. Третій диск отримав нагороди від FIP Radio, увійшов в ТОР-10 французьких альбомів від журналу Les Inrocks, композиції з цього альбому є в ротаціях France Musique, France Inter, TSF Jazz.

Четвертий альбом тріо "Morning smile" вийшов 20 жовтня 2017 року.

Паралельно музиканти почали роботу над створенням музично-візуальної вистави "We are one" в колаборації з художником Ясином Аіт Касі.