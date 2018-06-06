День музыки в Харькове, 23.06

В Харькове 23 июня состоится День музыки. Это международный праздник одновременно проходит в 700 городах и 140 стран мира.

По всему городу будет более 30 площадок: городские кафе, торговые центры, клубы, музеи, уличные сцены.

Вы сможете услышать лучших харьковских музыкантов или выступить самостоятельно, поучаствовать в музыкальном джеме, научиться танцевать и не только.

А главное — любое действо в этот день бесплатно для слушателей и участников.

Организаторы приглашают всех, кто любит музыку, выходить на улицу с музыкальными инструментами и присоединяться к празднику.