День музики в Харкові, 23.06

У Харкові 23 червня відбудеться День музики. Це міжнародне свято одночасно проходить в 700 містах і 140 країнах світу.

По всьому місту буде більше 30 майданчиків: міські кафе, торговельні центри, клуби, музеї, вуличні сцени.

Ви зможете почути найкращих харківських музикантів або виступити самостійно, взяти участь в музичному джемі, навчитися танцювати і не тільки.

А головне - будь-яке дійство в цей день безкоштовно для слухачів і учасників.

Організатори запрошують всіх, хто любить музику, виходити на вулицю з музичними інструментами і приєднуватися до свята.