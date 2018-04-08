ColorFest 2018, 4.08

В Одессе 4 августа состоится фестивель СolorFest. Это будут красочные баталии, музыка, насыщенный фудкорт, а также сотни сочных фотографий.

Тонна краски Холли изменит до неузнаваемости стадион Дома Павловых.

От палящего солнца будут спасать пожарные машины: всех, кто не боится быть мокрым, пожарные будут поливать из брандспойта.

На фестивале также можно будет отведать блюда из мяса, рыбы, запеченные на мангале овощи, выпить освежающие коктейли, потанцевать под ритмы, которые будут задавать диджеи Украины, принять участие в конкурсах с подарками.

Организаторы мероприятия просят приходить в белой одежде или в купальных костюмах.

Где: Одесса, Дом Павловых

Когда: 4 августа, с 10:00 по 22:00

Адрес: Николаевская дорога, 168в