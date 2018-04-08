ColorFest 2018, 4.08

В Одесі 4 серпня відбудеться фестівель СolorFest. Це будуть барвисті баталії, музика, насичений фудкорт, а також сотні соковитих фотографій.

Тонна фарби Холлі змінить до невпізнання стадіон Будинки Павлових.

Від палючого сонця рятуватимуть пожежні машини: всіх, хто не боїться бути мокрим, пожежні поливатимуть з брандспойту.

На фестивалі також можна буде скуштувати страви з м'яса, риби, запечені на мангалі овочі, випити освіжаючі коктейлі, потанцювати під ритми, які будуть задавати діджеї України, взяти участь в конкурсах з подарунками.

Організатори заходу просять приходити в білому одязі або в купальних костюмах.

Де: Одеса, Будинок Павлових

Коли: 4 серпня, з 10:00 до 22:00

Адреса: Миколаївська дорога, 168в