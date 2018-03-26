В Запорожье состоится творческое событие "Atmasfera. Йога-день". Это целый день открытого общения и программ с музыкантами, где они представят свой стиль жизни йоги.

Почему стоит пойти на йога-день?

1. Побывать на эксклюзивных программах и мастер-классах, которые будут проводить сами музыканты. Только самое полезное и практичное!

2. Познакомиться ближе с командой Atmasfera, услышать море удивительных историй из жизни группы и сделать совместное фото.

3. Провести один из самых ярких и незабываемых дней и просто отдохнуть в компании хороших друзей.

Atmasfera. Йога-день — это творческое событие. Здесь вообще не важно, знаете ли вы что-то про йогу или медитацию или первый раз услышали об этом. Все программы наполнены очень практическими советами для повседневной жизни, поэтому будут интересны и увлекательны для каждого.

Когда: 29 апреля 9:30 - 20:00

Где: Запорожье, Edison Space coworking