В Запорожье состоится творческое событие "Atmasfera. Йога-день". Это целый день открытого общения и программ с музыкантами, где они представят свой стиль жизни йоги.
Почему стоит пойти на йога-день?
1. Побывать на эксклюзивных программах и мастер-классах, которые будут проводить сами музыканты. Только самое полезное и практичное!
2. Познакомиться ближе с командой Atmasfera, услышать море удивительных историй из жизни группы и сделать совместное фото.
3. Провести один из самых ярких и незабываемых дней и просто отдохнуть в компании хороших друзей.
Atmasfera. Йога-день — это творческое событие. Здесь вообще не важно, знаете ли вы что-то про йогу или медитацию или первый раз услышали об этом. Все программы наполнены очень практическими советами для повседневной жизни, поэтому будут интересны и увлекательны для каждого.
Когда: 29 апреля 9:30 - 20:00
Где: Запорожье, Edison Space coworking